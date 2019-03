Hoa hậu Tường Linh tung bộ hình khác lạ, quyến rũ và sexy đúng 8/3

(Dân Việt) Hoa hậu sắc đẹp Châu Á, Á quân The Face Tường Linh tung bộ hình khác lạ vào đúng ngày 8/3, tuyên ngôn phụ nữ hiện đại phải hiểu giá trị của bản thân.

Đúng dịp 8/3, Hoa hậu sắc đẹp Châu Á, Á quân The Face Tường Linh bất ngờ tung bộ hình thời trang được cho là khác lạ hẳn so với cô. Điều này thêm một lần nữa minh chứng cho quyết tâm thay đổi hình ảnh của Tường Linh mà cô chia sẻ dịp đầu năm.

Với bộ hình mới, Tường Linh đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ đẹp nền nã, nhẹ nhàng quen mắt, cũng không còn là quý cô bí ẩn như loạt hình ảnh trước đó, mà trở thành một cô gái cực kỳ hiện đại, cá tính trong các bộ thời trang biểu thị cho vẻ đẹp của một cô gái thời nay năng động, mạnh mẽ.

Trong bộ hình mới được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Milor Trần, Tường Linh diện những bộ trang phục của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, Trần Ninh Hùng với cảm hứng thị thành rõ nét. Trong những trang phục với chất liệu sequin, da kết hợp với lông hay hoạ tiết động vật... đều là những xu hướng đinh của làng mốt trong năm 2019 được Tường Linh lăng xê triệt để. Không còn là mái tóc bồng bềnh, nụ cười hoa hậu, cách make up sắc lạnh cùng đôi môi nude đặc trưng đã mang lại hình ảnh đậm cá tính, thị thành, hiện đại nhưng không bị quá over so với cô nàng.

Tường Linh chia sẻ, sở dĩ cô chọn dịp 8/3 để tung bộ hình thời trang mới bởi cô muốn nhân dịp này được nói lên tiếng nói đối với hình ảnh người phụ nữ hiện đại mà bộ ảnh một phần nào nói giúp cô. Tường Linh cho biết theo quan điểm của cô, một cô gái hiện đại của ngày hôm nay trước hết phải cần biết yêu chính bản thân mình, bởi chỉ có yêu thương chính mình, nhận ra giá trị của chính mình thì mới nhận được sự trân trọng của người khác.

“Phụ nữ hiện đại hãy luôn có ý thức làm đẹp, làm đẹp về ngoại hình, làm đẹp tâm hồn mình. Đây cũng là cách để phụ nữ làm đẹp cho mọi người xung quanh, tô đẹp cho xã hội và tô hồng cuộc sống của mình”, Tường Linh nói.

Và Tường Linh luôn sống theo “tôn chỉ” đó, cô luôn hiểu được giá trị của chính mình, luôn biết đâu là cần và đủ, biết đặt hai chữ gia đình lên đầu tiên và kiên trì với lẽ sống đó để tạo cho mình cách sống tràn đầy cảm hứng, năng lượng, mỗi ngày đều không nhàm chán. Đó cũng là một trong những lý do khiến Tường Linh rất thích đi du lịch, thích được trải nghiệm cuộc sống ở mọi nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, Tường Linh cũng nói, dù các cô gái có hiện đại đến mấy thì điều đầu tiên cần vẫn là phải đặt hai chữ gia đình lên trên, bởi đó là điều cốt lõi, nền tảng để tạo nên giá trị bản thân. Với Tường Linh, cô làm gì cũng nghĩ đến gia đình đầu tiên, và sẵn sàng đặt mọi việc của mình sang một bên để lo cho gia đình.

Thời gian vừa qua, gia đình Linh trải qua biến cố khi ba cô bị tai nạn. Đang lo công việc ở Hà Nội, Tường Linh cấp tốc về lại quê Phú Yên để chăm sóc ba. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, cô đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc và nhận ra những giá trị sống mà cô khắc ghi.

Tường Linh chia sẻ: “Linh đã trải nghiệm nhiều điều, nhiều việc chỉ trong vòng chục ngày trời, lần đầu ngồi xe cấp cứu 12 tiếng để về bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. Túc trực ở bệnh viện suốt mấy ngày, nhìn những người bệnh vật lộn giành lấy sự sống, Linh càng thấy quý trọng cuộc sống hơn và vững tin vào lý tưởng sống của mình, dù khó khăn đến mấy cũng phải biết trân trọng cuộc sống, bản thân, biết mạnh mẽ vượt qua mọi trở ngại, rào cản”.

Hiện tại, ba của Tường Linh đã ổn định sức khoẻ. Suốt thời gian này, cô ngưng toàn bộ công việc để dồn tâm sức chăm sóc ba. Mỗi ngày cô đều tự nấu cháo, ép nước hoa quả, tự chọn lựa đồ ăn để lo cho ba.

Tường Linh vẫn có tiếng là người con hiếu thuận, luôn sống vì gia đình. Và điều này cũng tiếp tục khẳng định quan điểm về một người phụ nữ hiện đại của Tường Linh. Tường Linh nhấn mạnh, một phụ nữ hiện đại biết yêu và trân trọng bản thân sẽ biết yêu mọi thứ xung quanh mình.