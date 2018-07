Hoa Thuý: “Tôi sẽ tìm mọi cách đưa chồng về nếu anh ấy sa ngã”

Nữ diễn viên cho rằng, đàn ông khi có tiền tài và địa vị sẽ có nhiều người vây quanh, dễ dàng sa ngã. Nếu chồng chị là một người như thế, chị sẽ tìm cách lôi người đàn ông của mình về.

Bén duyên với nghiệp đóng phim từ năm 15 tuổi, cho đến nay, Hoa Thúy đã gây ấn tượng với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như: Cảnh sát hình sự, Xin hãy tin em, Người đàn bà không con, Hà Nội mùa đông 46, Duyên nghiệp, Chuyện của Pao, Làng cát, Đồng Nọc Nạn, Bi đừng sợ… Mặc dù thành danh từ khá sớm nhưng nữ diễn viên lại là người phụ nữ khá lận đận chuyện tình duyên. Chị từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên với diễn viên Tùng Dương, có một con gái.

Ở cuộc hôn nhân hiện tại, dù mang tiếng là có chồng nhưng cả hai lại sống như “Ngưu Lang - Chức Nữ” bởi ông xã của chị ở Quảng Ninh, còn chị cùng các con sống ở Hà Nội. Trong chương trình “Bốn mùa yêu thương” mới đây, Hoa Thúy đã có nhiều chia sẻ xung quanh chủ đề “Chồng an phận”.

Hoa Thuý từng để lại nhiều dấu ấn với khán giả truyền hình qua hàng loạt bộ phim.

Bày tỏ quan điểm về người chồng an phận, nữ diễn viên “Cảnh sát hình sự” cho rằng, ở một góc độ nào đó, người chồng an phận có thể hình dung là người bỏ được mọi cám dỗ ngoài đời sống và dành nhiều thời gian cho gia đình. Còn ở góc độ cá nhân, chị hình dung người chồng an phận theo từng thời điểm. Thời 20 đến 30 tuổi có thể sẽ nghĩ lấy một người chồng an phận dành nhiều thời gian cho mình hơn. Còn ở độ tuổi từ 30 đến 40, khi đã sinh đẻ cái, chị lại muốn người chồng năng động hơn chứ không phải an phận như lúc còn trẻ.

MC Nguyên Khang đặt vấn đề, phụ nữ thường thích lấy những người đàn ông thành đạt, xem sự nghiệp làm trọng, nếu không có chí tiến thủ sẽ “cài số de” liền. Vậy khi lấy chồng, chị có có đặt tiêu chí như vậy hay không, Hoa Thúy bày tỏ: “Mình là một nghệ sĩ, thường sống bằng cảm xúc rất nhiều, giống kiểu “không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu”.

Lúc đó chỉ cần thấy có gì đó đồng cảm, bắt được sóng của nhau là thích liền, miễn để ý đến tất cả mọi thứ. Thấy cũng tạm ổn như anh có công việc, anh cũng quan tâm đến cảm xúc, lo lắng cho mình chứ không phải thật sự giàu có hay điều kiện”.

Nói về việc các cô gái bây giờ thường hay đặt tiêu chí cho người đàn ông của mình, Hoa Thúy cho rằng: “Các bạn trẻ bây giờ rất rõ ràng. Các bạn ấy muốn một cuộc sống đầy đủ ngay từ đầu thì cũng không phải là khó hiểu. Nhưng đến bây giờ, các bạn cần giải bài toán về hôn nhân, về kinh tế gia đình… đấy là việc cực kỳ khó. Chẳng hạn nếu hai người cùng lấy nhau ở tuổi 20 thì không thể nào thành đạt ngay được. Và nếu cứ đi tìm những người đàn ông thành đạt thì họ lại hơn mình rất nhiều tuổi. Và khi người đàn ông đó “thất cơ lỡ vận”, buộc phải sống an phận… gia đình lại bắt đầu có những xào xáo”.

Theo nữ diễn, việc đòi hỏi của người phụ nữ về một người đàn ông thành đạt không có gì sai nhưng khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân cũng nên biết an phận với những gì mình đang có. Phải nên hiểu mình cần gì, muốn gì và đang có gì.

Nhan sắc bà mẹ 3 con sau khi đi qua nhiều thăng trầm.

Chị cũng tâm sự thật lòng: “Trong gia đình tôi thực sự cũng có những lúc thế này thế kia. Tôi cũng đã rất hạnh phúc với việc có anh chồng an phận. Anh ấy an phận ở bên mình và không quá bon chen với cuộc sống. Nhưng đó là chỉ khi gia đình có một con, đến khi ba con thì rất muốn anh ấy chia sẻ với mình về kinh tế. Bởi vậy mới xảy ra việc bản thân mình tự mâu thuẫn với chính mình”.

Hoa Thúy chia sẻ thêm rằng, bản thân chị rất muốn người đàn ông của mình phải vận động, phải ra ngoài, không phải để kiếm thật nhiều tiền nhưng cũng không quá an phận ở nhà. Tuy nhiên có những người đàn ông chỉ chọn một cuộc sống bình dị, an nhiên. Vì thế, chị cho rằng người phụ nữ có hài lòng về người đàn ông của mình hay không còn phụ thuộc vào thái độ của người đàn ông.

“Một gia đình quan trọng nhất là phải có sự chia sẻ, cùng nhau lo cho con cái và tôn trọng công việc của nhau”, Hoa Thúy nhấn mạnh.

Nữ diễn viên cũng thú nhận, bản thân chị rất sợ việc tự bằng lòng với những gì mình kiếm vì cuộc sống bây giờ không chỉ đủ ăn đủ mặc mà các con còn cần có cuộc sống thực sự tốt, môi trường tốt, điều kiện sống tốt. Đó là lý do khiến chị luôn phải cố gắng phấn đấu.

“Mình sẵn sàng buông bỏ những thứ phục vụ cho bản thân, giảm tải những thứ dành riêng cho cá nhân để đảm bảo cho các con có một cuộc sống chất lượng hơn. Còn với một người đàn ông “Ờ, thế nào cũng được, đủ ăn là được” thì nghe câu đó mình sợ lắm đấy!”, Hoa Thúy nói thêm.

Nữ diễn viên “Tình khúc Bạch Dương” trải lòng rằng, chị biết, không phải người đàn ông không nào cũng muốn an phận. Có những người rất tài giỏi nhưng vì cuộc sống quá áp lực và họ không cạnh tranh được với người đời nên mới phải quay về với gia đình. Những khi như thế, người đàn ông cũng đau lòng hoặc áy náy chứ không phải thích như thế.

Nữ diễn viên cũng cho rằng, đàn ông khi có tiền tài và địa vị sẽ có nhiều người vây quanh, dễ dàng sa ngã. Nếu chồng chị là một người như thế, chị sẽ tìm cách lôi người đàn ông của mình về. Bởi tất cả mọi người cùng dội cảm xúc lên nhau chắc chắn gia đình sẽ tan vỡ.

Hoa Thuý và hai con trai với người chồng hiện tại.

Trong cuộc trò chuyện, Hoa Thúy cũng có những phút tâm sự về cuộc đời mình: “Tôi là một người có khá nhiều bước ngoặt trong cuộc đời, rất nhiều thăng trầm. Nhưng tôi vẫn luôn mong muốn rằng, những người phụ nữ luôn luôn yêu chồng của mình. Nhất là trong xã hội áp lực như thế này, các anh ấy sẽ rất cần những người phụ nữ che chở. Che chở không có nghĩa về kinh tế mà các anh cần được yêu thương nhiều hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh đấy, nhiệm vụ cao cả của các anh là phải giúp cho phụ nữ cảm thấy yêu. Nói người phụ nữ là người giữ lửa nhưng có làm được điều đó hay không thì lại phụ thuộc rất nhiều vào người đàn ông. Người đàn ông chèo lái con thuyền. Các anh có làm cho chúng tôi yêu thì chúng tôi mới giữ lửa tốt được”.