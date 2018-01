Học viện Âm nhạc Quốc gia đoạt 2 giải Vàng LH Châu Á Thái Bình Dương

(Dân Việt) Thí sinh Nguyễn Đoàn Thảo Ly, sinh viên năm thứ 2 và Nguyễn Thế Việt, học sinh Trung cấp 2 – của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đều đoạt giải Vàng tại Liên hoan Châu Á Thái Bình Dương.

Cuộc thi năm nay có nhiều thí sinh đến từ các nước và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Indonesia, Malaysia, Brunei và Việt Nam... cuộc thi bao gồm rất nhiều các bộ môn nghệ thuật như: hát, múa, nhảy... với nhiều hình thức thể hiện khác nhau, nhằm hướng tới sự hòa hợp, phát triển, kết nối các quốc gia trong khu vực, dựa trên tinh thần hữu nghị, hòa bình và phát triển cộng đồng thịnh vượng chung.

Nguyễn Đoàn Thảo Ly với phần thi của mình

Với tác phẩm Opera “Mein Herr Marquis” trong vở “Die Fledermanus” (Con Dơi) của nhà soạn nhạc Johann Strauss II, Nguyễn Đoàn Thảo Ly đã chinh phục được ban giám khảo bằng giọng hát cùng với việc trưng trổ các kỹ thuật của thanh nhạc cổ điển và cả kỹ năng biểu diễn sân khấu.

Khác với Nguyễn Đoàn Thảo Ly, Nguyễn Thế Việt dự thi với tác phẩm "You raise me up" trong album "Secret garden". Ngoài giọng hát trời phú thì hát nhạc nhẹ còn đòi hỏi thí sinh phải tạo được dấu ấn với Ban giám khảo và công chúng bằng nhiều yếu tố sân khấu khác nên trong phần dự thi của Việt còn có sự trợ giúp của 2 nghệ sĩ múa - Nhà hát tuổi trẻ, làm cho tiết mục thêm sinh động.

Tiến sĩ Nguyễn Phương Nga cùng học trò Thảo Ly.

Theo tiến sĩ Nguyễn Phương Nga, Phó trưởng khoa Thanh nhạc – Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì: “Năm nay các bạn thí sinh tham dự cuộc thi có chất lượng cao. Giải Vàng của các 2 thí sinh đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng rất xứng đáng. Để đạt được giải Vàng, các em cũng phải khổ luyện trong nhiều tháng.

Trong suốt thời gian trước khi lên đường tham dự cuộc thi, tôi cũng cố gắng trao truyền cho các em những gì tốt nhất về kỹ thuật, xử lý chắc chắn từng câu, nhất là hát tiếng Đức rất khó nên vừa phải phát âm chuẩn, nhưng đồng thời cũng phải giữ được khẩu hình, làn hơi. Còn với dòng nhạc nhẹ, ngoài giọng hát thì có những điểm nhấn như múa, tuyến đi rộng hơn trên sân khấu... và cả hai bạn đã làm rất tốt phần thi của mình. Đây cũng là dấu mốc của bước khởi đầu tốt đẹp làm tiền đề cho hành trang tiếp theo, đặc biệt với Nguyễn Đoàn Thảo Ly bởi Opera không đơn giản chút nào. Và cũng rất mong từ cuộc thi này Ly sẽ có cơ hội bước vào những cuộc thi lớn hơn ở trong khu vực cũng như trên thế giới. Mọi điều còn ở phía trước, tất cả phụ thuộc vào sức học và sự phấn dấu của các bạn”.

3 cô trò hạnh phúc với giải Vàng Liên hoan Châu Á Thái Bình Dương

Ngay sau khi chiến thắng trở về, Nguyễn Đoàn Thảo Ly không dấu nổi niềm hân hoan chia sẻ với bạn đọc báo điện tử Dân Việt. Thao Ly cho biết: “Khi mới đến cuộc thi em cảm thấy khá choáng ngợp bởi sân khấu lớn, hiện đại. Cuộc thi có số lượng thí sinh rất đông và có thí sinh lại hát trùng bài dự thi của em nên em rất lo lắng. Nhờ có Tiến sĩ Nguyễn Phương Nga và nghệ sĩ đệm piano Thạc sĩ Minh Trang đã luôn động viên khích lệ tinh thần cho em nên cũng bớt run hơn. Tuy nhiên em tự cảm thấy vẫn chưa thể hiện được hết khả năng của mình một cách xuất sắc nhất. Có lẽ một phần do đây là lần đầu tiên đi sang nước bạn thi đấu. Nhưng em thấy mình may mắn khi được hội đồng giám khao đánh giá em có một giọng hát opera đẹp, dù tuổi đời còn trẻ.

Quả thực em rất bất ngờ, xúc động khi ban tổ chức đọc tên em được giải Vàng. Ngay cả lúc lên nhận giải em cũng không thể tin vào tai mình. Hiện tại em chưa thể nói trước điều gì, nhưng em sẽ lại nắm lấy cơ hội nếu như nó đến với mình một lần nữa. Em mong cô giáo yêu quý của em – Tiến sĩ Nguyễn Phương Nga, sẽ luôn là người đồng hành dìu dắt bên cạnh em đi tiếp trên những chặng dường dài và khó hơn ở phía trước”.

Liên hoan Châu Á Thái Bình Dương được tổ chức với mục đích giao lưu văn hóa, biểu diễn và thi đấu nghệ thuật dành cho các nghệ sĩ ở nhiều lứa tuổi khác nhau trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.