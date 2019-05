John Tuấn Nguyễn hạnh phúc xác nhận Lan Khuê đang mang thai con đầu lòng

(Dân Việt) Thông tin này nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Họ cùng nhau gửi lời chúc mừng đến cặp đôi này.

Cuối năm 2018, Lan Khuê lên xe hoa về chung một nhà với doanh nhân John Tuấn Nguyễn. Ít lâu sau, qua những bức ảnh, khán giả chỉ ra những đặc điểm cho rằng cô đang mang thai đứa con đầu lòng như vòng hai lớn bất thường, liên tục che chắn vòng hai mỗi khi xuất hiện tại một sự kiện nào đó… Trước nhiều đồn đoán, Lan Khuê và ông xã vẫn giữ im lặng.

Trưa 11.5, doanh nhân John Tuấn Nguyễn bất ngờ đăng tải bức ảnh siêu âm thai nhi kèm theo dòng chữ bằng tiếng Anh xác nhận thông tin Lan Khuê đang mang thai con đầu lòng trên trang facebook cá nhân. Anh viết: “My lil’ bugga baby. The feels you get when you hear your kid’s heart beating healthy and they wave their hand at you from inside the womb. Life just got really real” (Tạm dịch: Em bé của tôi! Cảm giác có được khi nghe nhịp đập trái tim bé bỏng và con vẫy tay chào từ trong bụng mẹ. Cuộc sống thật sự rất tuyệt vời).

Ở bên dưới bức ảnh, người thân, bạn bè của vợ chồng Lan Khuê đã để lại lời chúc mừng và hào hứng chờ ngày cặp đôi này chào đón thành viên mới ra đời.

Lan Khuê là người mẫu nổi tiếng xuất thân trong một gia đình có truyền thống giáo dục tốt. John Tuấn Nguyễn là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính. Cả hai kết hôn vào đầu tháng 10.2018 sau một thời gian gắn bó, tìm hiểu. Trước đó, Lan Khuê được ông xã cầu hôn trong không gian lãng mạn, đậm chất ngôn tình.

Sau khi kết hôn, Lan Khuê xuất hiện trên sóng truyền hình một cách có chọn lọc. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Trên trang cá nhân, Lan Khuê thường cập nhật những bữa cơm gia đình và khoảnh khắc tình tứ với ông xã doanh nhân.