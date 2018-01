Lâm Khánh Chi, Quý Bình..."9 người 10 ý" vụ Trường Giang cầu hôn

(Dân Việt) Màn cầu hôn bất ngờ của Trường Giang với Nhã Phương tại lễ trao giải Mai Vàng khiến cộng đồng và loạt sao Việt đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

Lâm Khánh Chi, Quý Bình..."9 người 10 ý" vụ Trường Giang cầu hôn.

Sự việc Trường Giang mượn sóng truyền hình cầu hôn Nhã Phương khiến cộng đồng "dậy sóng" đưa ra nhiều ý kiến trái chiều ngay sau lễ trao giải Mai Vàng khép lại. Ngoài những lời nhận xét, kẻ chê - người cảm thông từ phía cộng đồng, nghệ sĩ Việt cũng đưa ra không ít ý kiến về hành động của Trường Giang.

Trước hết là dòng trạng thái của diễn viên Quý Bình - người đảm nhiệm vai trò MC chương trình, anh bày tỏ thái độ bức xúc, không hài lòng với màn cầu hôn chiếm sóng của nam danh hài. "Tại sao Trường Giang và Nhã Phương là người trong cuộc nhưng hai bạn ấy không lên tiếng với tôi thì các bạn là ai? Các bạn hiểu như thế nào về vai trò và trách nhiệm của tôi khi phải cầm trịch một chương trình trực tiếp truyền hình mà các bạn chỉ trích? Các bạn chỉ vì cảm xúc của riêng mình mà quên đi cảm xúc của khán giả cả nước đang theo dõi chương trình. Đó là sự ích kỷ! Hơn nữa, mục đích và ý nghĩa của Lễ trao giải Mai Vàng là gì? Có lẽ các bạn đủ lớn và đủ hiểu biết để cảm nhận chứ hay các bạn cần đến BTC giải thích giúp.

Các bạn càng chỉ trích tôi, tôi lại càng thấy tội nghiệp cho chính thần tượng của các bạn vì các bạn đang gián tiếp chỉ trích một hành động 'đẹp nhưng không đúng chỗ' của thần tượng mình. Điều đáng nói nữa, đây là một buổi lễ trao giải rất trang trọng với mục đích vinh danh nghệ sỹ với sự tham dự của lãnh đạo các cấp và nhiều nghệ sỹ tên tuổi khác. Vậy mà có một 'nghệ sỹ' vô tư phi vèo vèo từ trên sân khấu xuống trước mặt các cấp lãnh đạo thành phố, Ban tổ chức, cô chú anh chị đồng nghiệp và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Không biết mọi người trong khán phòng thấy thế nào chứ riêng Quý Bình - cũng là một nghệ sĩ, một người đồng nghiệp - đứng ở vị trí của mình nhìn xuống, Bình cảm thấy rất buồn và xấu hổ trước hành động ấy. Nghệ sỹ là vậy sao? Đau lòng lắm!".

Quý Bình đảm nhiệm vai trò MC chương trình bày tỏ thái độ bức xúc sau màn cầu hôn của Trường Giang với Nhã Phương.

Lời chia sẻ của Quý Bình nhận được sự đồng tình, hưởng ứng từ phía các nghệ sĩ. Ca sĩ Lâm Khánh Chi bày tỏ: "Anh Bình làm như vậy là đúng. Đây là chương trình trao giải Mai Vàng MC có quyền cắt ngang nếu ai làm mất thời gian của chương trình". Còn MC Cát Tường đưa ra nhận định: "Tất cả nghệ sĩ tham gia ai cũng hiểu mà. Kệ đi em...cứ chờ xem".

Ca sĩ Lâm Khánh Chi và MC Cát Tường đưa ra ý kiến sau màn cầu hôn của Trường Giang.

Đồng quan điểm với MC Quý Bình, nam diễn viên Đoàn Thái Tài không ủng hộ màn cầu hôn của Trường Giang, thậm chí, anh đánh giá hành động của nam diễn viên dành cho bạn gái Nhã Phương là "lố bịch". "Lố bịch chuyện Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trong chương trình truyền hình trực tiếp trao giải Mai Vàng lần thứ 23. Là một người nổi tiếng thì bạn phải biết là đây là một chương trình truyền hình trực tiếp. Thời lượng chương trình được tính bằng giây. Nếu vì chuyện cá nhân của bạn mà làm ảnh hưởng tới người khác đang ngồi xem bên dưới, bao nhiêu tiết mục của các nghệ sĩ khác bị cắt, phóng viên nháo nhào chụp ảnh cầu hôn của hai bạn khi chương trình đang lên sóng. Làm cho buổi lễ đang trang trọng bỗng phút chốc thành như cái chợ... như thế có quá đáng không? Là một người nghệ sỹ thì bạn phải ý thức chuyện đó chứ? Đừng đem chương trình tôn vinh nghệ sỹ ra làm trò hề, rẻ rúng như vậy. Tội cho những người làm chương trình..." - nam diễn viên thẳng thắn.

Nghệ sĩ Cát Phượng xúc động khoảnh khắc Trường Giang cầu hôn Nhã Phương.

Từ góc độ khác, nghệ sĩ Cát Phượng đã có những lời chân tình và gửi lời chúc cho Trường Giang, Nhã Phương sau màn cầu hôn. "Trong cách nói của Trường Giang với hơi thở gấp gáp, nói như muốn khóc của Giang cô Cát cảm nhận được 1 điều: nếu em không nói được hôm nay em sẽ không còn cơ hội để được nói. Mong em hãy yêu Nhã Phương và tôn trọng em ấy hết mức có thể như em đã từng.Trong giới showbiz sẽ không có người con gái ngoan, hiền, và lành như bé Nhã Phương. Tài năng thì miễn bàn. Hãy luôn giữ và trân trọng.

Hạnh phúc nghe 2 em của chị. Hãy luôn nắm chặt tay nhau để cùng nhau bước trên con đường êm phẳng và hãy cùng nhảy, cùng vượt qua những khúc quanh gập ghềnh của cuộc đời nhé! Xem clip mà chị đã khóc, khóc như đứa con nít. Có lẽ chị Cát của mày đã quá vui và hạnh phúc khi thấy thằng em của mình đã chính thức lớn. Thương" - nghệ sĩ Cát Phượng chia sẻ.

Ca sĩ Lương Bằng Quang.

Riêng ca sĩ Lương Bằng Quang chưa vội đưa ra nhận xét mà anh đưa ra câu hỏi về hành động chiếm sóng cầu hôn của Trường Giang để cộng đồng và người hâm mộ tự đánh giá. Lương Bằng Quang viết: "Màn cầu hôn dở và hay khác nhau chỗ nào? Màn cầu hôn dở chỉ khi người kia đã biết trước và cùng hợp tác diễn, còn lại dù cách thức có vụng về ra sao, thậm chí họ nói không thì tất cả đều xuất phát từ tình yêu và sự thật.

Màn cầu hôn hay là thấy được nước mắt hạnh phúc trong bất ngờ. Màn cầu hôn sai là dùng vào thời điểm để níu kéo một mối quan hệ đang rạn nứt, Quang chỉ cầu hôn khi Quang sẵn sàng có trách nhiệm với câu trả lời say Yes lẫn say No. Để lại vài dòng tâm sự nếu bạn có ý hay khác và theo bạn Nhã Phương và Trường Giang thuộc nhóm nào?".