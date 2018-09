Lan Phương chụp bộ ảnh cho con bú, fan xuýt xoa khen 2 mẹ con

(Dân Việt) Nữ diễn viên Lan Phương "Cả một đời ân oán" vừa thực hiện bộ ảnh với con gái bé nhỏ Lina. Trong những bức ảnh, cả 2 mẹ con đều xinh đẹp rạng rỡ và ngập tràn hạnh phúc khiến các fan xuýt xoa ngưỡng mộ.

Bé Lina con gái của Lan Phương với người chồng Tây đến nay đã được 4 tháng tuổi.

Nữ diễn viên nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, khi đi làm, cô bé theo con đến trường quay và cho con bú mỗi khi cô bé đói.

Nữ diễn viên viết: "Cho con bú là hạnh phúc lớn nhất của mẹ. Khi đói , con không chờ nổi, đầu nghiêng sang một bên, miệng há thật to cuống quýt tìm kiếm như chim non há mỏ chờ mẹ mớm ăn. Khi có ti mẹ rồi, bụng đã có sữa chảy vào, con bắt đầu mở to mắt ngước lên nhìn mẹ. Con cứ nhìn mẹ như thế, miệng vẫn bú chùn chụt. Con nhìn mẹ như thể mẹ là cả thế giới của con. Con cảm nhận thế giới qua ánh mắt và nụ cười của mẹ. Con an tâm trong vòng tay mẹ và biết rằng mẹ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con".

Tuy Lina còn bé nhưng vợ chồng Lan Phương đã đưa bé về Anh thăm gia đình bên nội.

Hiện nay, Lan Phương đang đóng một bộ phim sitcom của VFC, khi đi làm cô bé theo em bé.

Bé Lina rất ngoan, không quấy khóc để mẹ yên tâm làm việc.

Gương mặt xinh xắn như thiên thần của bé Lina.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Lan Phương và con gái.