Liveshow Tuấn Hưng bị dừng đột ngột, UBND TP.Hà Nội yêu cầu quận Ba Đình báo cáo

(Dân Việt) Theo thông tin mới nhất vụ việc "Liveshow Tuấn Hưng kỷ niệm 20 ca hát" của ca sĩ Tuấn Hưng bị dừng đột ngột, UBND TP.Hà Nội yêu cầu quận Ba Đình báo cáo sự việc. Việc dừng chương trình nêu trên là do công tác an toàn PCCC tại địa điểm tổ chức chưa tuân thủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

Sáng ngày 8.10.2018, ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở VHTT Hà Nội trao đổi nhanh với Dân Việt rằng, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu UBND quận Ba Đình báo cáo về việc dừng chương trình “Liveshow Tuấn Hưng kỷ niệm 20 ca hát” tại Cung Thể thao Quần Ngựa, quận Ba Đình. Hiện tại, Sở VHTT Hà Nội cũng đã nhận được văn bản báo cáo của UBND quận Ba Đình và đang chờ chỉ đạo từ phía UBND TP.Hà Nội.

Ca sĩ Tuấn Hưng trong buổi họp báo sau khi bị dừng đột ngột liveshow "Ngựa hoang".

Hình ảnh sân khấu của liveshow "Ngựa hoang" đã hoàn tất trước giờ G. Tuy nhiên, chương trình bị dừng đột ngột với lý do không đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy.

Trước đó, trên cổng thông tin của quận Ba Đình đăng tải sự việc: "Ngày 6.10 UBND quận Ba Đình đã báo cáo UBND Thành phố Hà Nội, Sở VHTT Hà Nội về việc dừng chương trình biểu diễn “Liveshow Tuấn Hưng kỷ niệm 20 ca hát” tại Cung Thể thao Quần Ngựa, quận Ba Đình.

Chương trình ca nhạc này đã được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp giấy phép số 595/GP-SVH&TT ngày 12.9.2018 cho Công ty cổ phần Tổ chức sự kiện và truyền thông Thăng Long tại Cung Thể thao Quần Ngựa. Theo báo cáo của Trung tâm VHTT&TT quận, UBND quận Ba Đình đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp Công an quận, cùng các đội nghiệp vụ lập phương án cụ thể để đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ cho chương trình; đặc biệt kiểm soát, phòng ngừa các đối tượng lợi dụng chương trình để sử dụng các chất kích thích gây ảo giác, bóng cười, gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, 9h00 ngày 05.10.2018, đội kiểm tra liên ngành quận đã mời đại diện Công ty cổ phần Tổ chức sự kiện và truyền thông Thăng Long làm việc để rà soát các điều kiện cần và đủ nhằm đảm bảo cho việc tổ chức chương trình được diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy định.

Kết quả buổi làm việc cho thấy địa điểm tổ chức chương trình chưa được nghiệm thu về PCCC; hệ thống chữa cháy chưa hoạt động theo chức năng được thiết kế, vận hành; hệ thống báo cháy tự động hiển thị báo lỗi (báo cháy) không hoạt động đảm bảo theo chức năng của hệ thống; khu vực trông giữ phương tiện ngoài trời chưa đảm bảo phương tiện chữa cháy ban đầu.

Đến 17h05 ngày 05.10.2018, UBND quận Ba Đình tiếp tục nhận được văn bản số 1829/CV-CABĐ của Công an quận Ba Đình báo cáo kết quả kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC cho chương trình ca nhạc tại Cung Thể thao Quần Ngựa chưa đảm bảo thực hiện đúng luật định và đề xuất chủ tịch UBND quận Ba Đình cho dừng tổ chức chương trình này để đảm bảo an toàn về ninh trật tự, an toàn về PCCC.

Sau khi báo cáo xin ý kiến Thường trực Quận ủy Ba Đình, UBND quận ban hành văn bản về việc “Dừng chương trình biểu diễn ca nhạc tại Cung Thể thao Quần Ngựa, quận Ba Đình tối 05.10.2018 để đảm bảo an toàn cho người đến tham dự”. Việc ban hành thông báo dừng biểu diễn chương trình khi không đảm bảo các điều kiện an toàn về công tác PCCC là việc làm cấp bách và cần thiết".

Tuấn Hưng nhập viện ngay sau khi liveshow "Ngựa hoang" bị dừng đột ngột.

Việc liveshow của Tuấn Hưng bị dừng đột ngột vào giờ chót vì lý do địa điểm tổ chức chương trình chưa được nghiệm thu về PCCC, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC cho chương trình ca nhạc tại Cung Thể thao Quần Ngựa chưa đảm bảo thực hiện đúng luật định khiến đông đảo khán giả và nghệ sĩ cho rằng, lý do trên không thuyết phục.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ thái độ bất ngờ và chia sẻ trên báo chí rằng, đây sẽ là cú sốc lớn đối với ca sĩ Tuấn Hưng nói riêng và với giới văn nghệ sĩ nói chung. Đối với nam ca sĩ, luật lệ và lý do về phòng cháy chữ cháy là một vấn đề rất quan trọng nhưng không phải không có giải pháp, hoàn toàn có thể xử lý được. "Tội nghiệp Tuấn Hưng và ê kíp đã chuẩn bị công sức và tiền của, đây lại là kỷ niệm 20 năm làm nghề của Tuấn Hưng" - Mr.Đàm chia sẻ.