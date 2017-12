LucTeam miệt mài trên hành trình từ lạ đến hay

Cuối năm 2016, LucTeam đã giành được nhiều giải thưởng danh giá khi lần đầu đưa vở “Quẫn” đi tham dự Liên hoan sân khấu Thủ đô: Trần Lực được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan; “Quẫn” giành HCB cho vở diễn toàn Liên hoan; Mạnh Đạt giành HCV; Ngọc Trâm, Phương My giành HCB… Nhưng tạm quên đi thành công ban đầu đó, những học trò của Trần Lực vẫn xác định mình là “lính mới” và phải rèn luyện thêm rất nhiều kỹ năng với một tinh thần cầu thị và tràn đầy nhiệt huyết, hứng khởi: Diễn viên Ngọc Trâm: “Cường độ luyện tập của chúng tôi kinh khủng khiếp với các bài tập về cơ sinh lý, bổ trợ về xiếc, hát, vũ đạo, tiếng nói… nhiều khi đạo diễn ép chúng tôi vào guồng tập luyện mệt đến mức rơi nước mắt. Nhưng tôi vui và hạnh phúc vì được đi theo con đường mình ước mơ chinh phục: sân khấu biểu hiện ước lệ”. Diễn viên Mạnh Đạt: “Bắt buộc bản thân người diễn viên phải nghiêm túc với bản thân mình, nghiêm túc với nghề nghiệp của mình. Với LucTeam, tính kỷ luật phải đặt lên hàng đầu. Vẫn còn trước mắt những thử thách nhưng toàn bộ LucTeam hừng hực khí thế trong người, sẵn sàng chinh phục đỉnh cao của nghệ thuật bằng sân khấu ước lệ”. Diễn viên Phương My: “Bản thân chúng tôi là những diễn viên trẻ, mới ra trường và được tự do sáng tạo nên tính cách nhân vật của mình, được thầy Trần Lực cho mình một bầu trời tung tăng để thoái mái thì đó là niềm hạnh phúc vô cùng”.