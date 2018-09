Mặc áo dài thướt tha, Á hậu Huyền My xinh đẹp mặt "không góc chết"

(Dân Việt) Á hậu Huyền My nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cộng đồng nhờ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết, thân hình gợi cảm khi diện bộ áo dài trắng được thiết kế tinh tế.

Á hậu Huyền My từng lọt Top 32 Hoa hậu của các Hoa hậu năm 2017 do chuyên trang sắc đẹp Global Beauties công bố. Khi đi sự kiện hay khoe ảnh đời thường, Huyền My đều khiến cộng đồng mạng và người hâm mộ khó có thể rời mắt vì vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp, quyến rũ của cô. Mới đây, Á hậu Huyền My đăng tải loạt hình ảnh trên trang facebook cá nhân do một fan chụp lại thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng. Trong hình ảnh này, đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2017 diện bộ áo dài trắng thướt tha được thiết kế tinh tế không kém phần gợi cảm. Ở góc chụp nào, Huyền My cũng rạng ngời nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp "không góc chết". Nụ cười tươi rói nở trên môi Huyền My khi cô mặc áo dài tạo dáng "gây thương nhớ" cho người nhìn.

