Ngắm nét thanh xuân rực rỡ của dàn nữ sinh Miss UEF 2019

(Dân Việt) Vượt qua hơn 300 thí sinh tham dự, Phan Ngọc Quý - người đẹp đất Bình Dương, sinh viên Khoa Luật - Quan hệ Quốc tế đã xuất sắc đạt giải Hoa khôi Miss UEF 2019.

Khởi động từ tháng 12.2018, cuộc thi Miss UEF 2019 đã thu hút hơn 300 thí sinh đăng ký tham gia. Đây là một trong những sự kiện lớn trong năm 2019 được Trường ĐH Kinh tế Tài chính (UEF) tổ chức để tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, lý thú cho sinh viên; đồng thời tìm kiếm, tôn vinh sắc đẹp, tài năng và trí tuệ cũng như khám phá, bồi dưỡng năng khiếu, góp phần định hướng chân - thiện - mỹ trong cộng đồng sinh viên nhà trường.

Trải qua vòng sơ kết, vòng bán kết với các phần thi tài năng, bình chọn trực tuyến và hoạt động vì cộng đồng, Ban tổ chức cuộc thi đã chọn ra 17 gương mặt xuất sắc bước tiếp vào vòng chung kết xếp hạng.

Nét khỏe khoắn và thanh lịch của dàn nữ sinh thi Miss UEF 2019

Được biết, trước thềm chung kết, tất cả các thí sinh đã được hỗ trợ toàn bộ từ trang phục, trang điểm, làm tóc, đạo diễn hình ảnh; được chụp ảnh với các nhiếp ảnh gia danh tiếng; trải nghiệm sự chuyên nghiệp cùng nhóm của nhà thiết kế Việt Hùng – một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực tổ chức các cuộc thi hoa hậu, người mẫu qua việc hướng dẫn tập luyện, xây dựng hình ảnh và đào tạo bài bản về các hoạt động xã hội, nghệ thuật, các kỹ năng trình diễn, giao tiếp, thể hiện cảm xúc, ứng xử,…

Cuộc thi Miss UEF 2019 năm nay thu hút hơn 300 thí sinh tham dự

Trong đêm thi quyết định, Top 17 thí sinh Miss UEF trình diễn, tranh tài qua các phần thi trang phục áo dài, thể thao, dạ hội. Từ đây, Ban giám khảo chọn ra Top 5 thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần ứng xử và quyết định ngôi vị Hoa khôi. Xen kẽ với các phần thi của Miss UEF là các tiết mục thi tài năng với vũ đạo ấn tượng trong phần thi Dancing Contest của các thí sinh và nhóm nhảy sinh viên, góp phần mang đến một không gian nghệ thuật hoành tráng và nhiều bất ngờ.

Nhằm mang đến tính chuyên nghiệp, đẳng cấp cho đấu trường nhan sắc này, đêm chung kết xếp hạng đã quy tụ đội ngũ Ban giám khảo hùng hậu, là những chuyên gia nổi tiếng và chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật, học thuật gồm: Nhà thiết kế Việt Hùng, Á Hậu Việt Nam Thùy Dung, Siêu mẫu Vũ Linh, Siêu mẫu H’Ăng Niê, MC Quỳnh Hoa, PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn – Chuyên gia tâm lý, Luật sư Hoàng Đại Thanh – Tổng biên tập báo điện tử Một Thế giới, Á hậu doanh nhân Thái Ngân, PGS.TS. Hoàng Thị Hồng Hà - Trưởng khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông UEF…

Á khôi 1 - nữ sinh Trần Thị Thu Thủy

Á khôi 2 Trần Thúy Vy

Trần Thúy Vy cũng đồng thời đạt giải người đẹp áo dài

Người đẹp thanh lịch Bùi Ngọc Thảo Vi

Người đẹp thể thao Trần Tuyết Minh

Người đẹp được yêu thích nhất Lê Thị Thảo Nguyên

Đáng chú ý, đêm chung kết xếp hạng “nóng” hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời: Ca sĩ Trúc Nhân - chủ nhân của hàng loạt bài hit chinh phục giới trẻ; Bộ đôi giám khảo chấm thi Dancing Contest gồm biên đạo, dancer Quang Đăng - Á quân cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy (So you think you can dance 2012) và dancer Kim Anh (Top 10 So you think you can dance 2014).

Kết quả chung cuộc, nữ sinh Phan Ngọc Quý, sinh viên Khoa Luật - Quan hệ Quốc tế đã xuất sắc đạt giải Hoa khôi Miss UEF 2019. Á khôi 1 là nữ sinh Trần Thị Thu Thủy (khoa Kinh tế); Á khôi 2 là nữ sinh Trần Thúy Vy (khoa Kinh tế), cũng đồng thời đạt giải người đẹp áo dài. Các nữ sinh còn lại đạt các giải phụ gồm: Người đẹp thể thao Trần Tuyết Minh; Người đẹp thanh lịch Bùi Ngọc Thảo Vi; Người đẹp tài năng Trần Thị Anh Khoa và người đẹp được yêu thích nhất Lê Thị Thảo Nguyên.

Được biết, tổng giá trị giải thưởng dành cho Miss UEF - Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2 và 5 giải phụ (Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp tài năng, Người đẹp áo dài, Người đẹp thể thao, Người đẹp thanh lịch) gần 200 triệu đồng. Ngoài ra, các thí sinh đạt giải còn được Vietnam Airlines tài trợ vé máy bay với tổng giá trị gần 60 triệu đồng và TATU Group tặng quà với tổng trị giá 60 triệu đồng.