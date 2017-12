Ngắm nhan sắc mỹ miều của người đẹp màn ảnh một thời: Ni cô Huyền Trang

Vai diễn ni cô Huyền Trang trong "Biệt động Sài Gòn" của NSƯT Thanh Loan đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bởi nhan sắc diễm lệ cùng lối diễn chân phương.

Năm 1986, một cơn sốt điện ảnh chưa từng có đổ bộ các rạp khi 4 tập phim 'Biệt động Sài Gòn' được công chiếu. Tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Long Vân, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Thanh Loan, Hà Xuyên, Thương Tín, Thúy An... đã xô đổ mọi kỷ lục người xem khi đó.

"Biệt động Sài Gòn" đã trở thành bệ phóng tên tuổi cho các diễn viên dù chính hay phụ xuất hiện trong phim. Rất nhiều năm sau đó, mỗi dịp 30/4, 'Biệt động Sài Gòn' được chiếu lại trên nhiều kênh truyền hình. Chính vì vậy dù phim đã ra mắt hơn 30 năm, nhưng những nhân vật như ni cô Huyền Trang, Tư Chung, Sáu Tâm... chưa bao giờ xa lạ với khán giả yêu điện ảnh.

Ấn tượng nhất là vai diễn ni cô Huyền Trang do NSƯT Thanh Loan thủ vai và đây cũng là vai diễn thành công nhất, để đời trong sự nghiệp diễn xuất của bà. Nhiều người vẫn nhớ như in gương mặt đẹp phúc hậu của nữ biệt động che giấu thân phận dưới lớp áo nữ tu - ni cô Huyền Trang. Nhân vật này một thời từng in dấu trong hàng triệu trái tim người xem, như một biểu tượng vĩnh cửu, đại diện cái đẹp thánh thiện, kiên cường của thời chiến.

NSƯT Thanh Loan kể, khi vào vai ni cô Huyền Trang, bà phải xa chồng, gửi con lại cho nhà nội để rong ruổi cùng đoàn làm phim suốt 4 năm ròng. Trong thời gian ấy, bà chỉ thi thoảng được về thăm nhà, chăm con ít ngày rồi lại nhanh chóng trở lại phim trường. Cuộc sống vất vả, điều kiện quay phim thiếu thốn, song cả ê-kip đều dốc lòng, dốc sức để có được tác phẩm để đời như "Biệt động Sài Gòn".

NSƯT Thanh Loan chia sẻ, với các đồng nghiệp trong "Biệt động Sài Gòn", bà ít có điều kiện hội ngộ mọi người. Tuy nhiên, có diễn viên Quang Thái (thủ vai Tư Chung - chồng ni cô Huyền Trang) là cùng ở Hà Nội nên bà có điều kiện gặp hơn: "Cách đây mấy năm, tôi tình cờ gặp anh Quang Thái đi tập thể dục ở hồ Thành Công. Tuy nhiên gần đây, sức khỏe của Quang Thái yếu hơn, anh ấy phải nằm một chỗ vì bệnh tật" - bà trải lòng.

"Vừa rồi, tôi cũng có gặp lại Thương Tín hôm Tín ra mắt cuốn tự truyện Một đời giông bão. Sau bao nhiêu năm, Thương Tín cũng phong trần, sương gió hơn. Sự vất vả của cuộc sống làm anh cũng già và yếu đi nhiều, không còn vẻ lãng tử, đào hoa nữa".

Ở tuổi lục tuần, "ni cô Huyền Trang" vẫn rất trẻ trung yêu đời dù dung nhan mĩ miều ngày nào đã bị thời gian "xâm lấn" ít nhiều

Ở tuổi ngoài 60, NSƯT Thanh Loan vẫn giữ nguyên nét đẹp cổ điển trên gương mặt và sự tươi trẻ trong tinh thần. Sau "Biệt động Sài Gòn", bà chọn cách vắng bóng dần trên màn ảnh với lý do "vì sợ không có vai nào vượt qua được Ni cô Huyền Trang nữa". Điều này với khán giả là một niềm tiếc nuối lớn. Song với Thanh Loan, là một sự "biết đủ". Bà từng tâm sự: "Người phụ nữ có thành công đến bao nhiêu, vinh quang đến bao nhiêu vẫn cần phải giữ lấy ngọn lửa gia đình. Vì thế, tôi lựa chọn trở về với gia đình thay vì tham vọng mà mải mê sự nghiệp".

Chia tay màn ảnh, NSƯT Thanh Loan chuyển sang học đạo diễn và được đề bạt làm Phó Giám đốc Hội Điện ảnh của Bộ Công an. Hiện tại, sau khi nghỉ hưu, bà vẫn tích cực tham gia các hội, đoàn nghề nghiệp. Hiện bà vẫn tới văn phòng làm việc. Với cương vị là Chi hội trưởng Chi hội điện ảnh truyền hình Công an, văn phòng của bà là nơi bạn bè, đồng nghiệp tới chia sẻ về nghề. Bà vẫn đều đặn tự đi xe máy đến nơi làm việc.

Cuộc đời bà là những năm tháng bình yên, hạnh phúc bên người chồng là một GS. TS Toán học. Chồng bà hiện vẫn đều đặn tham gia công tác giảng dạy cao học chuyên ngành Toán - Tin. Các con một trai, một gái đã trưởng thành, lập gia đình, sống quây quần bên bố mẹ tại một khu chung cư cao cấp của Hà Nội. Ngày cuối tuần, NSƯT Thanh Loan dành thời gian chơi với các cháu nội ngoại. Nữ diễn viên cũng tích cực rủ bạn bè đi thiện nguyện, giúp những người khó khăn, với tâm niệm "gieo hạt ngọt được quả ngọt".

Diễn viên Thanh Loan chụp cùng ca sĩ Khánh Ly.

Nhìn lại cuộc đời mình, Thanh Loan cho rằng bà may mắn, đến nay tạm ổn và viên mãn. Đó là nhờ nữ diễn viên chọn cho mình lối sống giản dị, vừa phải, không đòi hỏi quá cao. Trong khi nhiều người thường ấn định hồng nhan là phải truân chuyên, Thanh Loan nói, tất cả là do con người. Đến tận bây giờ, bà vẫn cẩn trọng giữ gìn vẻ đẹp trời cho và hình ảnh của mình, lo ngại cười nhiều khi lên hình có thể làm lộ nếp nhăn, mái tóc chưa kịp nhuộm, dáng ngồi chưa được cân đối. Thanh Loan nói, nhan sắc bố mẹ cho nên mình phải biết ơn, nhưng "đừng làm gì quá kẻo ông trời bắt tội".