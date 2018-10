Nghệ sĩ Việt ngày 20.10: Kẻ tủi thân, người hơi nam tính ít được tặng quà

NSƯT Thu Hà, NSƯT Mỹ Uyên, diễn viên Thanh Hương và Thu Quỳnh có khá nhiều kỷ niệm gắn với ngày Phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, NSƯT Thu Hà lại ít được nhận quà trong những ngày này.

NSƯT Thu Hà chia sẻ: “Ngày 20.10 đối với có chút đặc biệt hơn những ngày khác đó là nhìn thấy người thân và bạn bè vui vẻ, hạnh phúc khi nói những lời chúc mừng nhau. Vào dịp này, ở Nhà hát Kịch Hà Nội, nơi tôi đang công tác cũng sẽ diễn một số vở để chào mừng ngày Giải phóng Thủ Đô vì thế tôi khá bận.

Ngày 20.10 của tôi phần lớn là những lời chúc mừng, còn quà ít nhận được lắm vì có thể tôi hơi nam tính một chút (cười). Tôi nghĩ rằng, lời chúc hoặc một bó hoa tươi cũng rất đáng quý rồi.

NSƯT Thu Hà.

Trước đây, vào ngày này, khán giả thường tặng hoa hoặc các bạn học trò thường làm những album ảnh để tặng tôi. Có bạn nhiều bạn khán giả cầu kỳ, sưu tầm được nhiều ảnh gắn với các vai diễn của tôi mà ngay cả tôi cũng không có. Hoặc tự nhiên ngủ dậy thì nhận được một lẵng hoa lạc vào nhà mình, thấy cũng vui vui. Đấy là những món quà rất đặc biệt mà tôi nhớ mãi.

Với ông xã thì chúng tôi quan niệm những ngày đó bó hoa vẫn là ý nghĩa nhất. Sinh nhật thì quà cũng là hoa, 8/3 quà cũng là hoa mà 20/10 quà cũng là hoa. Những món quà đó dù đơn giản nhưng mình cũng cảm thấy ấm áp và không thể chê trách những người đàn ông của mình. Sự chăm sóc về vật chất ngày thường đã rất đầy đủ rồi nên những ngày này chỉ cần một bó hoa là đủ.

Nếp nhà tôi cũng đơn giản lắm nên các bà mẹ cũng không muốn con cái quá hình thức. Vào những dịp sinh nhật, mọi người ngồi quây quần ăn với nhau bữa cơm. Ngày kỷ niệm cũng nấu món gì đó rồi cả nhà cùng ngồi ăn với nhau thật là vui vẻ. Không có gì ghê gớm cả”.

NSƯT Mỹ Uyên: “Theo quan niệm, càng nhiều ngày lễ trong năm, mọi người càng có thời gian lắng lại với cuộc sống, bỏ lại công việc bộn bề sang một bên, để quan tâm nhau. Đặc biệt, ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 là ngày mà những người phụ nữ được nâng niu, được yêu thương.

NSƯT Mỹ Uyên.

Tôi hơi nam tính nên không thích người ta tặng hoa tôi vào những ngày này mà thích đi ăn uống hoặc cà phê với nhau hơn. Ngồi bên nhau, người ta xích lại gần nhau và truyền cho nhau năng lượng ấm áp.

Trước giờ, những món quà gắn với ngày 20.10 do người hâm mộ tặng như: khung hình, đồng hồ, dây đeo tay, vòng cổ, nón vải… tôi đều giữ lại trong một góc tủ. Thỉnh thoảng lấy ra và nhớ lại dịp mà người ta tặng mình để hồi ức về những tháng năm đã qua”.

Diễn viên Thanh Hương: “Vào những ngày này, chị em phụ nữ sẽ được đi chơi với người thân hoặc bạn bè còn với những người nghệ sĩ như tôi lại ít khi được nghỉ. Càng ngày lễ nghệ sĩ lại càng bận vì phải đi khắp nơi biểu diễn, phục vụ bà con.

Thường thì tôi sẽ đón ngày Phụ nữ Việt Nam trước hoặc sau ngày 20.10. Mấy hôm nay, ông xã của tôi cũng đã lên kế hoạch để cả nhà đi ăn sau ngày 20/10. Như vậy tôi cũng đã cảm thấy ấm lòng rồi. Ông xã tôi không phải là người quá cầu kỳ về mặt hình thức nên nhiều khi hơi vô tâm với vợ một chút nhưng mình cũng hiểu anh ấy bận bịu và công việc của mình cũng thế.

Kỷ niệm trong ngày 20.10 tôi không có nhiều lắm nhưng có lẽ quãng thời gian chưa lập gia đình là nhiều ký ức nhất. Vì đây là quãng thời gian mà những ai muốn “tấn công” mình tìm cách bày tỏ tình yêu.

Tôi còn nhớ, thời đó, tôi đã nhận được một món quà của một ông anh học trên một lớp. Người này đã kỳ công gấp một nghìn con hạc giấy nho nhỏ rồi cho vào một chiếc lọ thủy tinh. Anh ấy tặng quà nhưng không trao trực tiếp mà để dưới ngăn bàn kèm tờ thư tay viết vội. Ngày đó tôi rất thích món quà anh bạn học cùng trường tặng nhưng khi lập gia đình lại không giữ được nó nữa.

Riêng ông xã thì từ khi lập gia đình đến giờ vẫn tặng quà đều đặn cho vợ. Không nhất thiết cứ phải đến dịp kỷ niệm hoặc ngày lễ mà bình thường anh ấy đi đâu đó thấy có lọ nước hoa, chiếc đồng hồ, túi sách… hợp với vợ là lại mua về tặng vợ. Lâu dần tôi cũng thấy việc tặng quà của chồng đối với vợ trong những ngày lễ đã không còn quá quan trọng nữa, chỉ mong những ngày này bớt bận để có nhiều thời gian ở bên nhau”.

Diễn viên Thu Quỳnh: “Ngày 20.10 luôn là một ngày bận rộn đối với tôi, đặc biệt kể từ khi tôi về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Những ngày này, nghệ sĩ chúng tôi có rất nhiều suất diễn nên lo cho các vai diễn thôi cũng đã không còn thời gian để nghĩ đến những việc khác nữa rồi. Nhiều khi cũng cảm thấy tủi thân.

Diễn viên Thu Quỳnh.

Kỷ niệm về ngày Phụ nữ Việt Nam của tôi cũng giống với nhiều nghệ sĩ khác đó là lăn lộn trên sàn diễn chứ không được ở bên gia đình, chồng con… Tuy nhiên, được làm nghề, được mang niềm vui đến với mọi người là hạnh phúc lớn của chúng tôi rồi.

Món quà to nhất và ý nhất gắn với ngày 20.10 của tôi từ trước đến nay có lẽ đó là 20.10.2014, đúng ngày đó tôi biết mình có bầu bạn Be. Đó là cái ngày đặc biệt mà tôi không thể quên được.

Sau này, chính Be là người luôn làm mẹ “tan chảy” khi nói những lời yêu thương với mẹ mà không cần ai phải bày cho con cả. Nay Be đã hơn 3 tuổi nhưng kể từ khi 2 tuổi, Be đã giúp tôi xách túi, chủ động lựa đồ diễn cho mẹ mỗi khi đi làm cùng mẹ. Bây giờ, Be còn biết chuẩn bị giày cho mẹ trước khi hai mẹ con ra khỏi nhà. Với tôi, đó là món quà lớn nhất mà con trai đã mang đến cho tôi trong cuộc đời này. Tôi không thể ngờ, cậu ấy có thể làm được những việc như vậy”.