Nguyên Khang hạnh phúc bắt tay trưởng nhóm Westlife mừng năm mới

(Dân Việt) Trong đêm nhạc count down đếm ngược chờ đợi phút giao thừa, MC Nguyên Khang đã có một kỷ niệm đáng nhớ khi được trò chuyện với Shane Filan - trưởng nhóm nhạc Westlife nổi tiếng một thời.

MC Nguyên Khang bắt tay trưởng nhóm Westlife

Countdown Year End Party tối 31.12 được tổ chức hoành tráng ở sân vận động Hàng Đẫy Hà Nội quy tụ dàn sao Việt gồm Tiên Tiên, Noo Phước Thịnh, Tuấn Hưng và trưởng nhóm Westlife. Nam MC điển trai Nguyên Khang là người dẫn chương trình.

Lần đầu tiên tiếp xúc với Shane Filan, cùng bắt tay chúc mừng năm mới, Nguyên Khang cảm nhận được sự thân thiện cởi mở của anh. Nguyên Khang rất hâm mộ Westlife và Shane Filan. Đây là nhóm nhạc gắn bó với tuổi trẻ của anh khi còn học cấp 3.

Shane Filan đem những bản hit của mình và Westlife tới với khán giả Hà Nội.

Có một điều đặc biệt, theo yêu cầu của phía Shane nên tất cả nghệ sĩ đều không ở cùng phòng chờ với Shane, riêng Nguyên Khang do chuẩn bị cho countdown đã gặp Shane ở hậu đài cùng người quản lý. Dù trình bày liên tục nhiều ca khúc nhưng Shane vẫn vui tươi và bắt tay, hỏi thăm nam MC.

MC Nguyên Khang dẫn dắt, truyền lửa cho chương trình count down tại SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.

Shane Filan đã có phần trình diễn làm thoả mãn người hâm mộ trong chương trình đón chào năm mới tại Hà Nội. Anh trình bày những ca khúc hit từng làm nên tên tuổi của mình và nhóm Westlife như "Looking like that", "What about now", "Swear it again", "Beautiful in white", "Heaven", "My love", "If I let you go", "You raise me up"...

Shane Filan chia sẻ, khi quay lại Việt Nam lần thứ hai anh cảm thấy thật hạnh phúc. Shane Filan đã đi xuống tận khu vực khán giả để hát giao lưu. Hàng ngàn khán giả đã cầm điện thoại bật flash tạo nên bầu trời đầy sao khi anh hát.

MC Nguyên Khang và ca sĩ Tiên Tiên.

Shane Filan kiểm soát sân khấu, di chuyển liên tục giữa các sân khấu A và B, thu ngắn khoảng cách giữa các khán giả theo dõi chương trình. Nguyên Khang cũng đã thông dịch cho phần trao đổi của Shane Filan với khán giả. Hàng ngàn người xem đã háo hức phát cuồng trong đêm nhạc chào năm mới 2019.

Ngoài phần trình diễn của trưởng nhóm Westlife, các ca sĩ Tuấn Hưng, Noo Phước Thịnh, Tiên Tiên, Min... cũng khuấy động không khí đêm nhạc.

MC Nguyên Khang trò chuyện với ca sĩ Min.

Ca sĩ Tuấn Hưng