Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh “hô biến” phố sách ảm đạm thành đông nghịt

“Cây chuối non đi giày xanh” là câu chuyện về chuỗi ngày ấu thơ trong trẻo và những tình cảm hồn nhiên chớm nở của hai nhân vật chính Đăng và Thắm cùng các bạn nhỏ ở thị xã Hà Lam, một miền quê Trung Bộ tươi đẹp, trù phú. Những kỷ niệm về tuổi thơ, kỷ niệm với những ngày xưa cũ yên bình được tái hiện qua câu chuyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, mang lại cảm xúc chân thực cho bao thế hệ độc giả. Phát hành toàn quốc ngày 7.1.2018, sách in lần đầu với 150.000 bản bìa mềm và 20.000 bản bìa cứng đặc biệt (in một lần duy nhất). Dưới đây là một số lưu ý dành cho bạn đọc để phân biệt sách giả - sách thật: - Bìa sách thật có ép kim chữ O, chữ A và ép kim ở con tem đóng dấu in lần đầu. Sách giả không có chi tiết kỹ thuật này. Sách thật (bên phải) có ép ánh kim - Sách thật có cả một tấm postcard kẹp trong cuốn sách như một sự tri ân của NXB Trẻ tới bạn đọc, ngoài ra nhân dịp năm mới NXB cũng tặng bạn đọc một tấm lịch đi kèm theo sách. - Đặc biệt, “Cây chuối non đi giày xanh” là cuốn sách đầu tiên được NXB chọn in bằng giấy chống ẩm nhập từ Nhật Bản cực kỳ hạn chế trên thị trường, thay cho loại giấy xốp nhẹ của Phần Lan trước đây. - Bên cạnh đó, một điểm rát dễ nhận diện đó là bất kỳ cuốn sách nào của NXB Trẻ cũng có một tem thông minh – là bộ số gồm 12 chữ số và từng cuốn sách có 1 con tem khác nhau. NXB sẽ chăm sóc độc giả thông qua con tem này. Sách thật (bên phải) luôn có tem thông minh ở cuối sách