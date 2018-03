Nhân "Thương nhớ ở ai": Trà My nói sai, giả tạo sau khi tát tôi

(Dân Việt) Sau status của Trà My trên facebook, nữ diễn viên trong phim “Thương nhớ ở ai”- Ngọc Anh đã lên tiếng chia sẻ thực sự đằng sau câu chuyện cái tát thật trên phim trường.

Ngọc Anh vai bà mẹ Nhân và Trà My vai con gái Hạnh trong phim Thương nhớ ở ai

Xin chào Ngọc Anh, mấy ngày qua cư dân mạng đang bàn tán về câu chuyện phim giả - tát thật giữa em và diễn viên Trà My trong phim “Thương nhớ ở ai”. Vậy cụ thể sự việc như thế nào, Ngọc Anh có thể chia sẻ?

Câu chuyện đúng như Trà My đã chia sẻ, nhưng thiếu một vài chi tiết. Tập 31, sau khi bị gia đình chồng hắt hủi vì nghi vô sinh, Hạnh (Trà My) đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Lúc này, Nhân (Ngọc Anh) ra sức thuyết phục con gái quay trở lại nhà chồng. Vạn (Lâm Vissay) cũng yêu cầu Hạnh quay lại để “làm cho ra ngô ra khoai”.

Bị cả 2 người yêu thương dồn ép, Hạnh phản ứng: "Sao chú không cưới mẹ cháu, ai cấm chú. Chú là người bất lực". Ngay lúc đó, Nhân đã vung tay tát Hạnh và bật khóc.

Tuy nhiên vốn dĩ cả hai chúng tôi ngoài đời đã không thoải mái, thân thiết với nhau, nên khi quay cảnh đó mọi người cứ trêu đùa rằng, ăn khoẻ để tát cho mạnh, tát cho tốt vào nhé…

Cảnh quay đó phải quay hai đúp. Đúp đầu tiên sau khi tôi tát xong, mọi người cười thì Trà My có vẻ đã không thấy thoải mái. Hơn nữa vì lúc đầu cả hai không có sự bàn bạc trước để làm sao khi vào quay trông tát mạnh nhưng thực ra không mạnh. Thế nhưng vì không bàn bạc nên, khi tôi tát bạn ấy không thuận theo chiều cái tát thành ra hứng trọn cái tát của tôi và cũng khá đau.

Đến đúp thứ hai, để tránh cái tát của tôi, Trà My lại quay ngược lại với chiều cái tát vì thế mà đập mũi nên càng đau. Ngay sau khi tôi tát ở đúp thứ hai, khi đạo diễn vừa hô cắt, thì Trà My tát tôi một cái rất mạnh. Sau đó chửi tôi “Con đĩ kia, sao mày dám tát tao” ngay giữa đoàn. Lúc đó mọi người chạy vào can, giữ Trà My lại, vì bạn ấy còn muốn xông vào đánh tôi thêm. Thực sự lúc đó tôi cảm thấy bị xúc phạm và ức, tôi không biết làm gì khác ngoài đứng đó và khóc.

Tôi nói với đạo diễn Lưu Trọng Ninh, nếu Trà My không xin lỗi tôi sẽ không diễn tiếp. Sau đó đạo diễn yêu cầu Trà My xin lỗi tôi. Trà My đã xin lỗi. Tuy nhiên, lời xin lỗi của Trà My tôi cũng không hiểu là như thế nào. Bởi ngay sau tối hôm đó, Trà My đã có một status viết nói không tốt về tôi. Đào bới những chuyện cá nhân của tôi và đơm đặt chuyện tôi với nam diễn viên Lâm Visay. Cũng chính vì vậy mà, bình thường vốn đã không thân thiết, sau cảnh quay đó chúng tôi còn có khoảng cách xa hơn.

Đấy là toàn bộ sự việc. Đúng ra thì tôi sẽ không nói lại chuyện này, vốn dĩ ngay sau khi kết thúc phim cho đến bây giờ tôi cũng không có ý định nhắc lại chuyện này. Nhưng mấy hôm trước Trà My khơi lại chuyện, theo chiều hướng cho rằng mình đã dũng cảm xin lỗi như vậy. Nhưng tôi nghĩ, nếu đã dũng cảm xin lỗi thì không có lý do gì ngay buổi tối hôm xin lỗi lại viết status chửi tiếp, như vậy là quá là giả tạo.

Cảnh quay tát đang gây tranh cãi giữa hai nữ diễn viên phim Thương nhớ ở ai

Trước khi viết status trên trang của mình, Ngọc Anh có điện thoại trực tiếp nói chuyện với Trà My hay không?

Tôi nghĩ mình có điện thoại cho Trà My để nói chuyện cũng không giải quyết được chuyện gì, vì câu chuyện ai đúng, ai sai thì người trong cuộc hiểu rõ nhất. Tức là bạn ấy cũng biết bạn ấy làm đúng hay là làm sai, những người trong đoàn làm phim cũng biết. Câu chuyện này không phải chỉ trong đoàn làm mà lan rộng ra cả VFC đều biết. Hơn nữa với cá tính của bạn ấy, một chút ngông cuồng, một chút bệnh ngôi sao không biết tôn trọng người khác thì cũng không phải là mối quan hệ để tôi phải hàn gắn và giao lưu.

Vậy sau hôm xảy ra sự cố tát giả - tát thật thì cả hai có còn nhiều cảnh đóng chung không và như vậy cả hai sẽ phải làm sao?

Vẫn còn nhiều cảnh đóng chung nhưng mọi chuyện cũng bình thường. Vì tôi nghĩ chuyện tát là cá nhân, nhưng khi vào cảnh quay thì mình đang hoá thân là nhân vật. Vào vai người mẹ đối xử với người con thì vẫn phải có tình cảm, yêu thương nhau.

Đây là lần đầu tiên đóng phim. Bộ phim đầu tay của tôi thế nhưng đã gặp phải chuyện như vậy.

Vậy sau đây, nếu có ai đó mời Ngọc Anh tham gia bộ phim mà trong đó vẫn có Trà My diễn thì Ngọc Anh có từ chối, giống như nhiều nghệ sĩ đã từng tuyên bố, cạch mặt đồng nghiệp?

Tôi sẽ không từ chối. Chẳng có lý do gì để Trà My có mặt trong phim đấy mà tôi lại không có mặt ở phim đó. Nếu đó là vai diễn hay, vai diễn tôi thích thì tôi sẽ không vì thế mà từ chối.

Không biết người khác thế nào, phải cạch mặt và tuyên bố có người này thì không có người kia. Nhưng riêng tôi, khi đã hoá thân vào vai diễn, được vào vai diễn mình yêu thích thì tất cả mọi chuyện cá nhân, hiềm khích đều bị gạt ra ngoài. Lúc đó với tôi chỉ có cảm xúc của nhân vật mà thôi.

Cám ơn Ngọc Anh!