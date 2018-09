Nhiều hoạt động giải trí tạm hoãn sau khi Chủ tịch nước từ trần

(Dân Việt) Các hoạt động như "Đêm rằm xuống phố"; chương trình ca nhạc, hội họp... đã tạm hoãn khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Sáng 21.9, theo nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi và từ trần vào lúc 10h05 sáng 21.9 tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào lúc 10h05 sáng 21.9.

Ngay sau thông tin được báo chí đăng tải, nhiều chương trình giải trí, ca nhạc đã được tạm hoãn. Theo đó, BTC chương trinh “Đêm rằm xuống phố” đã thông báo do một số lý do khách quan nên sự kiện dự kiến diễn ra vào 18h30 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ và truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 lúc 20h10 ngày 23.9 sẽ hoãn sản xuất.

Ban tổ chức sự kiện hẹn gặp khán giả sự kiện "Đêm thu cổ tích" vào ngày 7.10. Toàn bộ các vé mời "Đêm rằm xuống phố" đã phát ra vẫn có giá trị vào cửa trong sự kiện "Đêm thu cổ tích".

Đêm “Rằm xuống phố” là một bữa tiệc đầy màu sắc bằng âm nhạc, hài kịch, xiếc và vũ điệu với sự góp mặt của các gương mặt, nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng: Xuân Bắc, Tự Long, Isaac, Ái Phương, Nhà hát múa tối Thăng Long, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và các câu lạc bộ thiếu nhi.

Ngày 21.9, Bộ VHTTDL cũng phát đi thông báo tạm hoãn Hội nghị Tập huấn công tác truyền thông ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018 do Bộ VHTTDL tổ chức từ ngày 25 đến ngày 26.9 tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình ca nhạc MV Top hit 2018 với sự tham gia của các ca sĩ Nhật Tinh Anh, Khắc Việt, Phương Trinh Jolie, Hiền Hồ… dự kiến diễn ra ngày 24.9 tại sân khấu Đoàn Cải lương Nghệ thuật Long An, thành phố Tân An, tỉnh Long An và được truyền hình trực tiếp trên kênh LA34 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An cũng được BTC chương trình gửi thông báo tới khán giả xin được tạm hoãn vì lý do khách quan.