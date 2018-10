Những nhà hát opera nổi tiếng thế giới

Không chỉ là những công trình kiến trúc tuyệt mỹ, nơi trình diễn các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, những nhà hát opera nổi tiếng thế giới này còn là điểm du lịch hút khách.

La Scala (Italy). Ảnh: Gramilano

La Scala (Italy): La Scala, hay Teatro alla Scala trong tiếng Italy, có lẽ là nhà hát opera nổi tiếng nhất thế giới, nơi trình diễn những tác phẩm nghệ thuật kinh điển, đỉnh cao. Là điểm du lịch hút khách tại Milan, thủ phủ vùng Lombardy phía bắc "đất nước hình chiếc ủng", La Scala được xây dựng vào năm 1778. Một lòng chảo lõm dưới sàn gỗ của dàn nhạc giúp mang đến âm thanh tuyệt vời cho nhà hát.

Teatro Colon (Argentina). Ảnh: World List

Teatro Colon (Argentina): Là nhà hát opera chính ở trung tâm thủ đô Buenos Aires của Argentina, Teatro Colon được hoàn thành vào năm 1908, đến nay vừa tròn 110 tuổi. Với sự tham gia của nhiều kiến trúc sư, công trình tuyệt đẹp này có sự kết hợp nhiều phong cách kiến trúc khác nhau, đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của nhà hát cổ điển Italy và Pháp.

Royal Opera House (Anh). Ảnh: Studio Fractal

Royal Opera House (Anh): Vị trí nhà hát này trên con phố lớn Bow Street ở khu Covent Garden, London vốn từng tồn tại những nhà hát khác nhau từ đầu thế kỷ 18. Qua 2 lần hỏa hoạn, một công trình mới đã được xây dựng nên, chính là nhà hát opera tráng lệ như hiện nay. Royal Opera House là nơi trình diễn các tác phẩm opera đầu tiên của thiên tài âm nhạc lừng danh thế giới George F. Handel (1685-1759).

The Bolshoi (Nga).Ảnh: Viagogo

The Bolshoi (Nga): Nhà hát opera nổi tiếng ở thủ đô Moscow sở hữu một trong những dàn nhạc giao hưởng tốt nhất thế giới. Mặt trước của nhà hát The Bolshoi là hàng cột kiến trúc tân cổ điển tuyệt đẹp, bên trên có tượng thần Apollo cưỡi xe ngựa hùng dũng. Tại nhà hát opera hàng đầu nước Nga này, nghệ sĩ tên tuổi Yuri Grigorovich đã biên đạo hàng loạt tác phẩm ballet ấn tượng như Hồ Thiên nga, Thời đại vàng...

Sydney Opera House (Australia).Ảnh: Kokkai Ng

Sydney Opera House (Australia): Tọa lạc ở vị trí đắc địa của cảng Sydney, nhà hát Sydney Opera House có thiết kế hiện đại và tầm nhìn ngoạn mục đã trở thành một biểu tượng đáng nhớ của xứ sở chuột túi. Dù không có ý định thưởng thức những phần trình diễn nghệ thuật đặc sắc, nhiều du khách vẫn chọn nhà hát opera này là điểm đến phải check-in. Sydney Opera House và cầu cảng Sydney càng trở nên rực rỡ hơn trong khoảnh khắc pháo hoa tưng bừng đón năm mới.

Paris Opera (Pháp). Ảnh: Classique Mais Pas Has Been

Paris Opera (Pháp): Giữa nhiều kiệt tác kiến trúc kỳ vĩ ở "kinh thành ánh sáng" của nước Pháp, nhà hát Paris Opera vẫn tỏ ra không hề kém cạnh với diện mạo uy nghi, tráng lệ, thích hợp cho cả ballet và opera. Tòa nhà với phần mái cao trang trí tinh xảo, tỉ mỉ này xây dựng vào năm 1875, song tiền thân của nhà hát ra đời từ giữa thế kỷ 17 thời vua Louis XIV, nhằm mục đích đào tạo vũ công và chính thức hóa nghệ thuật biên đạo múa.

Vienna Staatsoper (Áo). Ảnh: Meet Me At The Opera

Vienna Staatsoper (Áo): Xây dựng vào năm 1869, nhà hát Staatsoper được khánh thành với màn trình diễn vở opera nổi tiếng Don Giovanni do thiên tài Mozart soạn nhạc. Từ đó, nơi đây nổi danh như "trái tim" trung tâm của đời sống âm nhạc thú vị tại thủ đô Vienna nước Áo. Hiện Staatsoper vẫn là một trong những nhà hát opera hàng đầu thế giới.

Lincoln Center (Mỹ). Ảnh: Curbed NY

Lincoln Center (Mỹ): Là trung tâm biểu diễn nghệ thuật phức hợp nổi tiếng ở New York, Lincoln Center không chỉ có Metropolitan Opera phục vụ những tác phẩm opera đặc sắc mà có cả New York Philharmonic, New York City Ballet, thư viện... Tại Lincoln Center, ngoài những phần trình diễn kinh điển, du khách còn có cơ hội thưởng thức những thử nghiệm nghệ thuật mới mẻ, độc đáo. Viện Nghệ thuật trong Giáo dục Lincoln Center giúp thúc đẩy cảm hứng sáng tạo cho sinh viên và các chuyên gia toàn cầu.