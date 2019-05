Nữ diễn viên 13 tuổi đã đóng cảnh nóng: "Mẹ luôn đứng sau quan sát quá trình quay"

Thủ vai chính trong "Người vợ ba" là Nguyễn Phương Trà My - nữ diễn viên tròn 15 tuổi. Trong phim nữ diễn viên vào vai người vợ ba và có màn "cung đấu" trong 1 gia đình phong kiến có nhiều người vợ. Trà My đã có những cảnh nóng khi mới 13 tuổi với bạn diễn nam sinh năm 1973.

Chia sẻ với Vietnamnet về vai diễn khó nhằn này, nữ diễn viên 15 tuổi thừa nhận, ban đầu khi nhận được kịch bản mẹ không cho cô đọc vì sợ những cảnh nhạy cảm: "Do bị cuốn hút vào nhân vật và câu chuyện nên My đã tiếp tục đọc. Vai diễn này có những trải nghiệm mới lạ mà trước đây hay cả sau này có lẽ My sẽ không được trải nghiệm qua nên My cũng muốn thử sức. Đặc biệt là My cảm thấy rất đồng cảm và xúc động với số phận của nhân vật cũng như câu chuyện".

Được biết, để có được vai diễn trong phim "Người vợ ba", Trà My đã vượt qua hơn 900 ứng viên trên cả nước. Hậu trường quay những cảnh nhạy cảm với người bạn diễn hơn 30 tuổi cũng là điều khiến khán giả tò mò. Theo Trà My cho biết, tất cả các cảnh nhạy cảm những thành viên nam trong đoàn đều phải ra ngoài và ekip ở lại trong set quay đều được tiết chế hết mức, gần như chỉ có đạo diễn, quay phim và phó đạo diễn, và cả ba đều là nữ. Những cảnh quay đó mẹ luôn ngồi sau monitor để động viên và giúp đỡ.

Theo Trà My, ai không nhiệm vụ đều phải ra ngoài khi cô thực hiện cảnh nóng với "người chồng màn ảnh" hơn 30 tuổi.

Trước câu hỏi có ngại diễn cảnh nóng trước mặt mẹ, Trà My chia sẻ: "Lên phim thì vậy thôi chứ lúc quay thì cũng không phức tạp gì. Kịch bản mới tinh tế và chắt lọc hơn do nhà sản xuất và đạo diễn bàn bạc đã được gửi đến cho My và mẹ để 2 bên cùng thống nhất. Mẹ luôn đứng sau hậu trường để quan sát và theo dõi quá trình quay của My".

Nguyễn Phương Trà My từng được xem là 1 trong số những gương mặt "tài không đợi tuổi" của màn ảnh Việt. Trước khi đóng phim "Người vợ ba", Trà My đã gây ấn tượng khi đảm nhiệm vai chính trong phim "Dòng sông thương nhớ". Sau đó, Trà My tiếp tục được giao cho 1 vai nhỏ trong bộ phim "Mỹ nhân Sài thành". Song, phải đến khi đảm nhiệm vai chính trong "Người vợ ba" với rất nhiều phân cảnh nặng cả về tâm lý lẫn trải nghiệm cuộc sống, Nguyễn Phương Trà My mới gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả.