Phố đi bộ mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có điều gì đặc biệt?

(Dân Việt) Chính thức khai mở Giai đoạn 1 của đề án “Không gian Văn hóa Nghệ thuật & Ẩm thực đường phố” tại tuyến phố đi bộ mang tên Trịnh Công Sơn.

"Những ai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đều yêu Hà Nội. Khi có tình yêu với mảnh đất mình sinh ra và lớn lên, tự khắc mỗi người đều có ý thức hơn trong việc phát triển, xây dựng thành phố". Đó là lời tâm sự, cũng là lời khẳng định thể hiện sự quyết tâm của chị Phan Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Unesco Bảo Tồn & Giao Lưu Văn Hoá Quốc Tế, nhà sáng lập tổ chức Phi chính phủ ICEP-HaNoi Classy.

Giám đốc Phan Thu Hằng và ông Đỗ Hùng Vương, Phó BQL Hồ Tây hạnh phúc trước giờ khai mở tuyến phố đi bô

Tuyến phố mang tên người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn có chiều dài khoảng 400 mét, quy mô mặt cắt ngang đường từ 9-12 mét, nằm trên đoạn đường từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân, giao với ngã ba đê Âu Cơ, cạnh trường THPT Phan Chu Trinh. Đây là con phố đẹp, nhiều ý nghĩa, bởi Trịnh Công Sơn - tên ông đã hội tụ cả thơ-nhạc-họa, điều đó đã khơi gợi cảm hứng cho những doanh nhân vốn đam mê với hoạt động nghệ thuật.

Biến những điều không thể thành có thể

Với suy nghĩ: những nơi dân cư sống đông vui thì đời sống ở đó phát triển. Vậy thì phát triển du lịch phải bắt đầu từ những nơi dân cư còn thưa vắng, đời sống vật chất và tinh thần còn chưa cao. Đây là suy nghĩa và cũng là tâm nguyện của chị Phan Thu Hằng và các cộng sự thuộc ICEP - HANOI CLASSY dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, do Đại sứ Phạm Sanh Châu trực tiếp làm cố vấn khi bắt tay thực hiện đề án tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Con đường bích họa đẹp như mơ

Là người đi tiên phong, khó khăn và những va vấp là không thể tránh khỏi, song chị Phan Thu Hằng tâm sự: "Khi bắt tay vào bất cứ việc gì tôi luôn nghĩ nó sẽ thuận lợi, từ ý nghĩ biến thành quyết tâm. Còn khó khăn thì ở đâu cũng có, mình có vượt qua được hay không thôi. Quan trọng là trong quá trình làm sẽ phải tìm ra hướng đi tốt nhất, bởi tất cả những cộng sự sẽ cùng nhau trên con đường dài chứ không chỉ là những thuận lợi và khó khăn trước mắt.

Con đường bích họa đầu tiên có ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Những khác biệt mang tên phố "Trịnh"

Để làm nên những khác biệt trên con phố mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì đó là một cơ duyên và cả sự may mắn. May mắn bởi khi chia sẻ với bạn bè, chị đã nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn của cả đội ngũ những người có trách nhiệm ở các cơ quan, ban ngành, cũng như đội ngũ các họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn. Mỗi người một lĩnh vực, mỗi góp ý dù nhỏ cũng đã gợi mở ra nhiều ý tưởng có ý nghĩa bằng tất cả sự chăm chút để hoàn thiện ý tưởng đó. Tất cả cũng chỉ với mong muốn duy nhất làm sao phải nâng tầm văn hóa để phát triển du lịch. Khi du lịch phát triển, bản thân đời sống cư dân nơi đó cũng phát triển.



Một góc của cây cầu hội họa trước giờ G

Ngay từ khi triển khai thực hiện dự án đã cho thấy sự cộng cảm, sức sáng tạo và khả năng bao quát tổng thể cũng như nội hàm của vấn đề một cách toàn diện. Môi trường là tiêu chí đầu tiên mà nhóm thiết kế đặt ra trong việc xây dựng nguyên tắc trong văn minh thương mại. Du khách sẽ dễ dàng nhận biết được từng khu vực, từng dãy hàng bởi màu sắc của đồng phục (mũ, quần áo) đến sắc màu từ những mái che, những chiếc ô của mỗi khu vực, những thùng đựng rác công cộng, những giỏ đựng rác trong mỗi gian hàng. Cả tuyến phố đi bộ sẽ nói "KHÔNG" với túi nilon và đồ nhựa. Tất cả vật dụng ở khu ẩm thực và một vài khu vực khác sẽ hoàn toàn dùng đồ giấy, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường môi trường.

Mỗi bức tranh mang một dấu ấn riêng

Với rất nhiều hạng mục thì điểm nhấn đặc biệt của khu phố, chính là con đường hội họa Trịnh Công Sơn, nối sang rặng nhãn giữa hai cái hồ là một cây cầu. Trên cây cầu sẽ là không gian hội họa mở. Đó là nơi các họa sĩ ngồi vẽ, ký họa chân dung mà theo họa sĩ Thẩm Bách, Phụ trách nghệ thuật (cháu nội Cụ Thẩm Hoàng Tín, thị trưởng Hà Nội những năm 1952-1953, người đã xây dựng lại từ cầu đá thành cầu gỗ, cây cầu huyền thoại Thê Húc - Đền Ngọc Sơn) thì: “Hạnh phúc khi cây cầu hội họa hoàn thành, hạnh phúc vì bao tâm huyết cố gắng của mọi người đã được đánh giá đúng. Cây cầu hội họa sẽ là điểm nhấn của tuyến phố này và tự khắc những tác phẩm hội họa là quà tặng tinh thần vô giá dành cho du khách”.

Các nghệ sĩ trong ngày đặt tên phố Trịnh Công Sơn. Ảnh Internet

Nếu như Góc xanh Hà Nội của Nhím hướng tới những dịch vụ tốt cho trẻ em. Ở đó, những bốt điện được tạo hình thành những cây xanh hoặc được sơn màu sắc sặc sỡ với dòng chữ Stop nằm rải rác trên tuyến phố, nhằm cảnh báo nguy hiểm cho trẻ em, tạo hành lang an an toàn thì Con đường tình yêu dành cho tuổi trẻ lại thật lãng mạn nằm giữa hai đầm Sen. Hai bên sẽ được thiết kế thành những lan can. Tại đây, các bạn có thể buộc những sợi ruy băng có bút tích của mình trên thành cầu để lưu dấu ấn tình yêu và tạo thành sắc màu tươi mới cho con phố.

Một góc mô hình tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Điểm khác biệt cũng đầy tính giáo dục và nhân văn đấy là khu vực dành trẻ em, được thiết kế đặt dưới rặng cây, có nhiều bóng mát; khu vực dành cho người khuyết tật là nơi rộng, thoáng, dễ di chuyển. Hay như việc tận dụng xe khách chạy điện chở du khách đi quanh thành phố sẽ chuyển đổi để làm thành những chiếc xe điện, tạo cơ hội cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời cũng tạo cho người dân có điều kiện kinh doanh các sản phẩm du lịch trên chính những xe điện ấy. Và như thế, người dân thủ đô nói riêng, cả nước nói chung cũng như bạn bè quốc tế sẽ lại được nghe tiếng «leng keng»-tàu điện, gợi nhớ về một Hà Nội xưa cũ.

Thành công chỉ đến khi những trái tim hòa chung nhịp đập

Để có thể hình dung tổng thể về dự án này một cách chi tiết phải kể đến sự góp sức của thạc sỹ Nguyễn Tuấn Hưng (quản trị nguồn nhân lực tại Đại học Hàng Không - Cục Vũ Trụ Bắc Kinh, Trung Quốc). Hưng và cộng sự là thạc sỹ Nguyễn Thị Hữu đã dành nhiều thời gian, tâm huyết phối cảnh và chỉnh sửa từng chi tiết trong dự án để có được bản thiết kế hoàn hảo. Cố vấn dự án là họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức, cùng nhiều nhà nghiên cứu, những họa sĩ có uy tín, tạo nên sân chơi mới cho các họa sĩ cũng như là nơi gặp gỡ giao lưu quốc tế trong lĩnh vực mỹ thuật.

Các thành viên của ICEP-HaNoi Classy

Theo chị Phan Thu Hằng: “Tất cả anh chị em văn nghệ sĩ, doanh nhân đều là những người yêu Hà Nội. Khi dự án triển khai cũng sẽ có những dư luận đa chiều nhưng chúng tôi sẽ đón nhận và làm tốt. Từ việc làm đúng đắn, hướng tới cộng đồng có ích thì dự án sẽ được ghi nhận, ủng hộ. Khi làm điều ý nghĩa thì đó là tài sản vô giá mình nhận lại. Nó vô hình mà lại to lớn vô cùng chị Hằng tâm sự”.