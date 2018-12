Sau thời gian “mất tích”, Sao Mai Huyền Trang trở lại với MV mừng Giáng sinh

(Dân Việt) Sau thời gian ở ẩn để lo việc gia đình, ca sĩ Mai Huyền Trang - Quán quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2013 đã trở lại với dự án âm nhạc vô cùng dễ thương, ngọt ngào chào đón Giáng sinh 2019.

Ca sĩ Huyền Trang đã từng chia sẻ, cô lui về ở ẩn 3 năm để kết hôn và sinh con, lo việc gia đình. Ở thời điểm này, khi con gái đầu lòng đã cứng cáp, Huyền Trang quyết định quay trở lại showbiz.

Huyền Trang và em gái Thục Linh

Cô quay trở lại với một dự án phim ca nhạc về mẹ, cũng là món quà cô muốn tri ân đến khán giả đã yêu mến và ủng hộ cô suốt 5 năm qua, đặc biệt là để cảm ơn người mẹ và cô con gái vô cùng yêu quý của mình. Dự án phim ca nhạc này dự kiến ra mắt vào trung tuần tháng 1.2019.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Lúc được làm mẹ, tôi mới càng hiểu tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ đã dành cho tôi trong suốt quãng thời gian từ khi tôi chào đời đến nay. Chính vì thế, tôi quyết định thực hiện dự án về mẹ làm sản phẩm đánh dấu ngày trở lại showbiz sau thời gian dành cho gia đình. Tôi tin với những cảm xúc thật, xuất phát từ tình cảm thật của mình, khán giả sẽ đồng cảm và ủng hộ dự án âm nhạc này của tôi”.

Để “khởi động” cho sự quay trở lại này, Huyền Trang cũng thực hiện một vài dự án nhỏ lẻ, đầu tiên là MV ca nhạc mừng Giáng sinh do cô và em gái Thục Linh thực hiện. Bài hát được viết lời mới trên nền ca khúc Giáng sinh quen thuộc Jingle Bells, cách hát nhẹ nhàng thể hiện sự an yên mà vẫn rộn rã của người dân khắp nơi chào đón một mùa Giáng sinh an lành lại về. Đây thực sự là một món quà đơn giản nhưng rất ý nghĩa mà hai chị em Huyền Trang muốn tặng khán giả trong dịp Noel này.

Thục Linh – em gái Huyền Trang vừa bất ngờ đoạt Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi nhan sắc Việt Nam 2018 diễn ra tối 23.12.2018 tại Hà Nội. Thục Linh sinh năm 1999, đang là sinh viên trường Đại học VHNT Quân đội, cô sở hữu chiều cao 1m68, cân nặng 53kg, chỉ số hình thể: 82-65-92. Cô là người có giọng hát hay và cũng đặt mục tiêu theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Giọng hát Thục Linh dù còn non về kỹ thuật nhưng rất trong sáng, hồn nhiên mà vẫn ngọt ngào, đáng yêu.

Với không khi Giáng sinh đang ngập tràn khắp nơi, MV mừng Giáng sinh của hai chị em Huyền Trang – Thục Linh như góp thêm một tiếng chuông ngân vang chào đón một lễ Noel an lành và một năm mới thật bình yên, hạnh phúc.

Ca sĩ Huyền Trang có giọng hát nồng nàn cảm xúc, đằm thắm, sâu sắc mang đậm nét dân gian của miền Trung nắng gió. Hai lần thi Sao Mai đã giúp cô có được những bước chuyển mình mạnh mẽ, nhưng chưa đủ để Huyền Trang tìm được một lối đi riêng.

Huyền Trang trong MV Giáng sinh

Cô luôn trăn trở bởi giọng hát dân gian đậm chất dân ca biến cô thành bản sao của Anh Thơ, Thu Hiền, Tân Nhàn… Cuối cùng, sau 2 năm, Huyền Trang đã có thể tự tin thể hiện các ca khúc dân gian bằng sự nhẹ nhàng, tinh tế, bay bổng và đầy cảm xúc.

Và sau 5 năm tìm tòi, cô đã có bước đi riêng bằng sản phẩm là bộ DVD với tên gọi "Lời trái tim", đánh dấu chặng đường ca hát chuyên nghiệp đầu tiên của cô. Hơn 2.000 DVD đã được tiêu thụ giúp cái tên Huyền Trang trở nên quen thuộc và cô bắt đầu vững bước trên con đường ca hát của mình.