Sĩ Thanh vướng ồn ào đóng phim 18+ trước khi tung ảnh "bôi bẩn" Sài Gòn?

Trước khi nhận nhiều "gạch đá" từ phía dư luận vì bộ ảnh cưới chụp tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở trung tâm TP.HCM, Sĩ Thanh từng nhận không ít chỉ trích khi góp mặt trong bộ phim sitcom "Căn hộ 69" gắn mác 18+ và ca khúc "Oh my chuối".

Vừa qua, Sĩ Thanh khiến dư luận "dậy sóng" khi rò rỉ những hình ảnh mặc trang phục xuyên thấu, phản cảm tạo dáng chụp ảnh cưới tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở trung tâm TP.HCM như: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện... Không ít cư dân mạng "ném đá" bộ ảnh của Sĩ Thanh "bôi bẩn" Sài Gòn. Thậm chí, có người cho rằng nữ ca sĩ cố tình tạo sự chú ý sau một thời gian “mất tích”.

Trong khi những lời nhận xét, đánh giá không hay từ phía cộng đồng vẫn đang đổ dồn về mình thì Sĩ Thanh bất ngờ đăng tải toàn bộ chùm ảnh mặc đồ hớ hênh, tạo dáng phản cảm này lên trang cá nhân một cách công khai. Đi kèm với những bức hình, Sĩ Thanh viết: "Người ta đồn em “thoát ế” lấy chồng, thôi thì em bật mí cho mọi người. Em đẹp thì em cứ khoe thôi".

Một trong số những hình ảnh của Sĩ Thanh bị cộng đồng "ném đá" cho là "bôi bẩn" Sài Gòn.

Trước ồn ào chụp ảnh bị cho là phản cảm này, Sĩ Thanh từng vướng lùm xùm là nữ chính phim "Căn hộ 69" cùng hot girl Ngọc Thảo. Bộ phim được gắn mác 18+ và nội dung phim có nhiều cảnh khơi gợi hành vi tình dục nhưng lại được công chiếu rộng rãi trên Youtube. Theo dự kiến ban đầu, phim được phát hành mỗi tháng một tập. Tập 1 ra mắt hồi tháng 6.2014 và nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong giới trẻ. Chỉ trong hơn 2 tuần, tập 1 đã thu hút gần 4 triệu lượt xem.

Nói về bộ phim, Sĩ Thanh thẳng thắn cho rằng: "Có lẽ vì cái mác 18+ khiến nhiều người trầm trọng hóa vấn đề, cho rằng đây là phim… khiêu dâm. Thông điệp vốn đã không xấu, lại có hình ảnh đẹp nên Thanh nghĩ ngay cả các bạn trẻ dưới 18 tuổi có xem thì cũng không ảnh hưởng đến đạo đức hay tâm lý".

Cũng theo Sĩ Thanh, chỉ có những người sáng tạo, hiện đại mới có cái nhìn rất riêng, rất văn minh dù trong 1 bộ phim có mác 18+ để tất cả khán giả trẻ đều cảm thấy hào hứng và chờ mong tập tiếp theo của bộ phim.

Phía Cục Điện ảnh thời điểm đó cũng đã tổ chức họp báo để phân tích những sai phạm của bộ phim này. Đại diện Cục Điện ảnh cho rằng, "Căn hộ số 69" đã vi phạm điều 49 và 51 của Luật Điện ảnh về việc sản xuất, phổ biến phim.

Tập 2 "Căn hộ 69" dự kiến phát hành ngày 20.7.2014 nhưng bất ngờ đạo diễn ngừng phát hành vì lý do cả ê-kíp đã chịu nhiều áp lực từ dư luận, nên quyết định dừng lại trước khi mọi việc đi quá xa.

Sĩ Thanh trong MV "Oh my chuối" gây xôn xao dư luận một thời gian.

Ngay sau khi "Căn hộ số 69" tuyên bố tạm ngừng phát hành, Sĩ Thanh tiếp tục ra mắt MV "Oh my chuối" với nội dung, ca từ bị nhiều người đánh giá là nhảm nhí, dung tục như: “Em thích chuối tây, chuối ta. Anh mang chuối cho em nha. Đêm nay ta quẩy trong bar”...

Chưa dừng lại ở đó, MV dù không có những cảnh nóng nhưng những màn vũ đạo sexy với trang phục cũn cỡn, gợi cảm trong “Oh my chuối” cũng khiến người xem phải "đỏ mặt". Không ít người bức xúc phải thốt lên rằng: “Đây cũng được cho là bài hát sao?” và xếp "Oh my chuối" vào một trong những sản phẩm “rẻ tiền”, lố lăng.

Bản thân Sĩ Thanh cũng lên tiếng thừa nhận "Oh my chuối" nhảm nhí, tuy nhiên cô sẵn sàng nếu nó đem lại niềm vui cho mọi người.