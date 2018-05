Sơn Tùng M-TP và 'Chạy ngay đi': Chiến lược PR bài bản nhất Vpop?

Chiến lược quảng bá MV mới "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng M-TP được so sánh với Taylor Swift, ngôi sao được coi là "bậc thầy" trong việc thu hút sự chú ý của showbiz Mỹ.

Sau gần 12 tiếng kể từ thời điểm MV Chạy ngay đi được phát hành, chiến lược quảng bá của Sơn Tùng một lần nữa tỏ ra vô cùng hiệu quả. Hiện MV đạt gần 6 triệu lượt xem, chính thức phá vỡ lượt view đạt được trong 1 ngày của Lạc Trôi (5 triệu view) và nhiều khả năng phá vỡ kỷ lục 7 triệu view của Nơi này có anh.

Một phần lý do quan trọng làm nên điều này chính là chiến lược quảng bá của ê-kíp M-TP.

Ảnh teaser đầu tiên của Chạy ngay đi có lượng tương tác khủng.

Ngoài những "chiêu bài" cao tay được đánh giá tương đồng với siêu sao Mỹ Taylor Swift về việc tạo ra câu chuyện truyền thông mới, làm chủ mạng xã hội và tạo ảnh hưởng đời thực, Sơn Tùng M-TP còn có các "chiêu độc" của riêng anh.

Có thể nói, không một ca sĩ Việt nào vắng bóng hơn một năm mà tên tuổi vẫn nóng như Sơn Tùng.

Chiến lược quảng bá cho MV Chạy ngay đi được nhiều người so sánh với cách mà ê-kíp của Taylor Swift làm trong quãng thời gian ra mắt album Reputation cuối năm 2017. Sự giống nhau không chỉ dừng lại ở việc đóng cửa các trang mạng xã hội mà thể hiện ở rất nhiều yếu tố, từ tổng thể đến chi tiết.

Đầu tiên, cả Sơn Tùng M-TP và Taylor Swift đều tạo ra câu chuyện mới để khán giả bàn luận về mình.

Họ là những nghệ sĩ quá quen mặt (nói cách khác là "cũ") với nền âm nhạc mà chính mình đang dẫn đầu. Trong những năm qua, hình ảnh cả hai được nhắc đến cực - kỳ - nhiều trên mặt báo và mạng xã hội với các lần quảng bá sản phẩm cũ. Do đó, việc tìm câu chuyện mới là rất quan trọng.

Với Taylor Swift, cô biến mình thành một "nữ hoàng rắn" thực thụ, tìm diệt tất cả "kẻ thù" khi ra mắt những đĩa đơn đầu tiên của Reputation. Bên cạnh đó, cô cũng nêm thêm gia vị ngọt ngào với câu chuyện tình yêu mới nhưng tiết chế thông tin.

Còn Sơn Tùng, trái ngược với việc thình lình tung trọn vẹn MV Lạc trôi vào đêm giao thừa năm 2017 (một chiến dịch quảng bá rất thành công), lần này anh khiến mình trở nên bí ẩn với thời gian "nhá hàng" kéo dài (tròn 2 tuần). Các hình ảnh lẫn âm thanh được nhá hàng đều rất ít ỏi, khiến khán giả mòn mỏi đợi chờ.

Thứ hai, làm chủ cuộc chơi mạng xã hội.

Thông thường, nghệ sĩ phụ thuộc rất nhiều vào mạng xã hội để quảng bá sản phẩm. Sơn Tùng M-TP và Taylor Swift cũng vậy, nhưng họ tìm cách biến điều này thành cuộc chơi của mình.

Việc Swift xóa sạch các bài đăng trên tài khoản Twitter, Instagram và Facebook vào tháng 8/2017 thu hút sự chú ý rất lớn, khiến các bài đăng tiếp sau đó của cô khi "hồi sinh" trở thành tâm điểm dư luận. Và kết quả, MV Look What You Made Me Do ra mắt như một quả bom truyền thông.

Học tập điều này mà không sợ bị chê sao chép, Sơn Tùng M-TP đóng cửa trang cá nhân và fanpage 10 triệu lượt theo dõi trên Facebook vào ngày 24/4.

Động thái này khiến lượng tương tác các hình ảnh "nhá hàng" cho MV Chạy ngay đi của anh tăng đột biến.

Ảnh đăng ngày 26/4 đạt 232.000 lượt thích, 2 chùm ảnh khác đạt xấp xỉ 180.000 lượt thích, ảnh teaser chính thức ngày 29/4 đạt 268.000 lượt thích, teaser trailer ngày 2/5 đạt 112.000 lượt thích, poster chính thức ngày 5/5 đạt 318.000 lượt thích, trailer chính thức có "ma nữ" Thái Lan Mai Davika ngày 7/5 đạt 100.000 lượt thích.

Thứ ba, không chỉ chơi trên mạng xã hội.

Taylor Swift đưa sức nóng tên tuổi mình từ trên mạng ra đời thực khi cô hợp tác với các nhãn hàng lớn để đưa hình ảnh cô phủ sóng khắp nước Mỹ trong thời gian quảng bá.

Taylor Swift quảng bá album bằng xe tải. Ảnh: Ups.

Một hãng cho xe tải dán hình quảng cáo của album mới, kêu gọi người hâm mộ tìm và chụp ảnh đăng lên mạng, gắn hashtag để có cơ hội mua vé xem Swift lưu diễn. Một hãng khác phát quảng cáo do Swift đóng ở mọi cửa hàng của hãng khắp nước Mỹ. Nữ ca sĩ còn mua quảng cáo trên giờ vàng của ABC và ESPN. Cộng với việc ra mắt ứng dụng riêng mạng tên The Swift Life.

Còn Sơn Tùng M-TP, dù độ phủ sóng chưa được hoành tráng như vậy nhưng anh cũng tung ra một chiêu bài độc đáo: ra mắt bản teaser audio ở các cửa hàng của những nhãn hàng tài trợ và không tung lên mạng. Mặc dù vậy, động thái này vấp phải một số ý kiến trái chiều sẽ được nói rõ ở dưới.

Với nhiều nghệ sĩ, ê-kíp truyền thông của họ buộc phải vắt óc tìm chất liệu PR bởi quá ít ỏi: chất lượng sản phẩm không quá xuất sắc, nghệ sĩ không đủ sức hút cá nhân, khách mời của sản phẩm cũng không...

Nhưng với Sơn Tùng M-TP, chất liệu quảng bá nằm ở chính bản thân anh và sản phẩm. Mỹ nhân Tình người duyên ma Mai Davika là sao hạng A quen thuộc với cả khán giả Thái Lan lẫn Việt Nam, nổi tiếng là một trong những sao nữ đẹp nhất Thái Lan với nhiều vai diễn quen thuộc. Với tầm danh tiếng này, chỉ một mình Mai Davika cũng là nhân tố thu hút đáng kể cho MV Chạy ngay đi.

Sau 6 năm, Sơn Tùng M-TP đã xây dựng danh tiếng nhờ sản phẩm chuyên môn chứ không phải đời tư.

Không cần phô bày đời tư mà tên tuổi vẫn nóng, để làm được điều đó, Sơn Tùng cần 6 năm xây dựng chứ không phải ngày một ngày hai. Chính nhờ thái độ nghiêm túc này, nam ca sĩ đã có được sự tôn trọng của nhiều đồng nghiệp trong âm nhạc.

"Là fan mà còn thấy bực mình. Phân biệt vậy, rồi chỉ dân thành phố mới được nghe à. Chắc chỉ có dân thành phố mới là fan thôi nhỉ!", đây là một bình luận trên fanpage của Sơn Tùng M-TP sau khi anh công bố chỉ ra mắt teaser audio ở các cửa hàng nói trên.

Vấn đề là các cửa hàng chủ yếu mở ở các đô thị lớn, trong khi Sky ở các thành phố nhỏ và vùng nông thôn cũng rất đông đảo. Trên fanpage của nam ca sĩ, có bình luận của những fan ở tỉnh xa than phiền họ không có điều kiện nghe teaser audio.

Thêm vào đó, một số khán giả cho rằng vai trò của các nhãn hàng tài trợ được thể hiện khá rõ trong đợt quảng bá MV mới của nam ca sĩ. Dù biết điều này là do sức hút của tên tuổi Sơn Tùng, nhưng người hâm mộ và đặc biệt là khán giả phổ thông không hài lòng khi một sản phẩm âm nhạc mang nặng tính thương mại.

Đây có lẽ là chiêu bài gây tranh cãi nhất trong đợt quảng bá này của Sơn Tùng M-TP (tính đến nay).

Nghi vấn đạo nhạc nhưng không ai tin

Sau khi Sơn Tùng M-TP tung trailer chính thức của MV hôm 7/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip so sánh trailer của anh với một số hình ảnh trong các MV Kpop.

Chẳng hạn, cảnh bật lửa, bàn tay cầm ly rượu vang và đôi trai gái tình tứ bị so sánh với MV Blood Sweat & Tears của BTS. Cảnh ánh đèn pha, cảnh chiếc ôtô chở đôi trai gái chạy đến bị so sánh với MV Zutter của G-Dragon & T.O.P. Cảnh Sơn Tùng M-TP quay ngược sáng bị so sánh với MV Untitled, 2014 của G-Dragon.

Nhưng nghi vấn này thay vì khuấy lên tranh cãi lại vấp phải sự phản đối của cư dân mạng. Hầu hết cho rằng các cảnh quay này là rất phổ biến và nhiều nghệ sĩ có thể sử dụng, không thể quy kết là đạo ý tưởng. Thêm nữa, nếu cóp nhặt từng MV riêng lẻ rồi kết luận Sơn Tùng đạo tất cả các MV đó là không công bằng.

Dù sao, ca nghi vấn đạo nhạc "xịt" này cũng giúp chứng minh tên tuổi Sơn Tùng đã giành được thiện cảm lớn của khán giả như thế nào.

Đến bây giờ, vẫn chưa xác định được nguồn gốc tin đồn do được đăng mập mờ trên một số báo và mạng xã hội. Nhưng việc tin đồn xuất hiện trên các trang báo giải trí và được chia sẻ ngay lập tức trên mạng xã hội khiến không ít người đặt ra câu hỏi: "Liệu việc tung tin đồn là có hệ thống?"

Bởi lẽ, điều đó có thể khiến một nhóm người hâm mộ hoang mang, nhưng cùng lúc có tác dụng đẩy sức nóng của MV sắp ra mắt lên đỉnh điểm.

Thêm vào đó, việc Sơn Tùng đích thân xuất hiện trong một chương trình giao lưu được live stream qua mạng cũng góp phần đẩy sức nóng lên. Đây là lần hiếm hoi, nếu không nói là đầu tiên, anh tham gia một hoạt động quảng bá gần gũi đến vậy cho MV mới của mình.

Livestream của Sơn Tùng M-TP đạt số lượt xem khủng: 666.000 lượt qua fanpage và 655.000 lượt qua YouTube cá nhân. Đúng khoảnh khắc tung MV lúc 0h, chắc hẳn hàng triệu người hâm mộ lẫn khán giả thông thường đều chia sẻ đường link MV cho bạn bè mình qua mạng xã hội hoặc đăng lên trang cá nhân.

Nói không sai, tất cả mọi người đều muốn ngay lập tức cùng bạn bè bàn luận về MV mới của Sơn Tùng M-TP. Điều này đã trở thành một "nét văn hóa" nho nhỏ mà không ca sĩ nào khác làm được.

Và những phản hồi đầu tiên về MV, không giống như Lạc trôi, là những luồng ý kiến chia rẽ. "Bài hát khó nghe, ca từ không nghe thấy gì, ý tưởng MV lạ xem chưa hiểu gì..." là những bình luận đầu tiên nhưng đều có một tác dụng tích cực: "ép" khán giả phải xem đi xem lại MV nhiều lần để thấm hơn.