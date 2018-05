Sốt vì nghệ sĩ Vân Dung hóa bà trùm xăm trổ úp mở "Người phán xử ngoại truyện"

(Dân Việt) "Tinh thông võ nghệ và đặc biệt là vô địch thiên hạ, Quắm chưa từng ngán ai kể cả ông trùm" - nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ.

Nghệ sĩ Vân Dung hóa bà trùm xăm trổ úp mở phim "Người phán xử ngoại truyện" gây xôn xao cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung bất ngờ chia sẻ những hình ảnh mới khi đảm nhận vai bà trùm được hóa trang hầm hố, xăm trổ đầy mình trong phim "Người phán xử ngoại truyện". Đi kèm với bức hình này, nữ nghệ sĩ úp mở về vai diễn khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò.

"Tiết lộ thân phận nữ quái Quắm, cầm đầu băng đảng đảng nữ giang hồ phố núi, đối đầu trực tiếp với Phan Hải và khiến cho Phan Hải ăn trái đắng. Tinh thông võ nghệ và đặc biệt là vô địch thiên hạ, Quắm chưa từng ngán ai kể cả ông trùm. Điểm yếu duy nhất của Quắm...xem phim thì mới biết được" - Nghệ sĩ Vân Dung viết.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh nghệ sĩ Vân Dung hóa bà trùm đối đầu trực tiếp với Phan Hải thu hút gần 10.000 lượt yêu thích, chia sẻ từ phía cộng đồng mạng và người hâm mộ: "Trời ơi! Đây có phải cô Dung không vậy"; "Quả này cô Dung cho Phan Hải nếm "đào thế thần chưởng, xương sườn uốn lượn" là number one luôn"; "Nhìn thôi đã thấy sợ rồi! Háo hức được xem phim cô Dung đóng quá!"...

Riêng MC Quyền Linh cũng phải thốt lên rằng: "Ấn tượng quá luôn".

Cư dân mạng "rần rần" bàn tán về vai bà trùm hầm hố do nghệ sĩ Vân Dung đảm nhận.

Chia sẻ về vai diễn bà trùm hóa trang hầm hố, xăm trổ, gương mặt đầy tàn nhang và hàm răng ố vàng dần ngả màu đen, nghệ sĩ Vân Dung cho biết, cô thích những dạng vai như vậy từ lâu những bây giờ mới có cơ hội được làm. Có điều khi bật máy quay lên là đoàn phim lại cười sằng sặc và không thể quay nổi. "Từ đạo diễn đến quay phim, phục trang, âm thanh, ánh sáng, diễn viên... đều cười như ma điên. Tôi càng nói 'Ơ hay nhỉ, chị đang rất nghiêm túc, hầm hố để đi giết người cướp của mà các em cứ cười thì làm sao chị cướp với giết được. Các em phải nghiêm túc thì chị mới diễn được!' thì mọi người càng cười lớn hơn" - Nữ nghệ sĩ chia sẻ khi nhập vai diễn trong phim "Người phán xử ngoại truyện.

Được biết, phim "Người phán xử ngoại truyện" dự kiến có 4 tập với thời lượng 30 phút mỗi tập. Nội dung xoay quanh quá khứ của các thành viên trong Phan Thị, từ đó lý giải lý do Phan Quân (NSND Hoàng Dũng) tin cậy Lương Bổng (NSƯT Trung Anh, nguyên nhân Phan Hải ngoại tình... Ngoài Vân Dung trong phim còn có nhiều gương mặt mới so với phần đã lên sóng trên truyền hình như Tùng Dương, Thanh Sơn... Phim do đạo diễn Khải Anh thực hiện, dự kiến phát sóng trên nền tảng internet.