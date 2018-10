Thí sinh đu dây tuột tay rơi xuống sàn diễn, khán giả bàng hoàng

(Dân Việt) Biểu diễn màn múa bảo vệ môi trường trong tập 3 "100 giây rực rỡ", thí sinh Minh Hiếu đã gặp tai nạn rơi từ trên cao xuống khi đang đu dây khiến khán giả không khỏi bàng hoàng.

Minh Hiếu - chàng diễn viên múa đến với "100 giây rực rỡ" thể hiện phần thi "Let it go" về chủ đề vảo vệ môi trường. Với anh, được đứng trên sân khấu, được trình diễn những động tác vũ đạo, được đem tới khán giả những cảm xúc khác nhau là điều hạnh phúc nhất. Chính vì thế, cho dù có gặp khó khăn hay thử thách nào, Minh Hiếu cũng luôn cố gắng đứng lên và vượt qua bằng chính năng lực của bản thân mình.

Trong lúc trình diễn, Minh Hiếu đã gặp tai nạn tuột tay khi đang đu dây, rơi từ trên không xuống đất. Phải mất một lúc, mọi người ở trường quay mới nhận ra tai nạn và chạy lại lo cho Minh Hiếu. Sau một thời gian nghỉ ngơi, Minh Hiếu đã gượng đứng lên hoàn thành nốt phần thi của mình trong sự hò reo cổ vũ của toàn bộ khán giả.

Với phần thi đầy cảm xúc, một nữ khán giả đã không ngại tỏ tình với Minh Hiếu ngay trên sân khấu: "Anh Hiếu vừa hát hay, nhảy đẹp, em là con gái nên em không kìm lòng được. Tuy không biết đu dây nhưng em lại hát khá hay, em có thể hát bất cứ lúc nào cho anh, chỉ cần anh đồng ý".

Đáp lại lòng yêu mến của khán giả, Minh Hiếu cảm thấy rất trân trọng những tình cảm mà khán giả dành cho anh. Chính tình cảm này khiến cho những chấn thương gặp phải trong quá trình luyện tập cũng như trình diễn không còn thấy đau nữa mà thấy sung sức hơn, nhiệt huyết hơn. Kết thúc phần thi, Minh Hiếu nhận được 26 phiếu trong 100 giây đầu, 34 phiếu trong 100 giây cuối, tổng điểm nhận được 100 điểm.

Mở đầu đêm thi, MC Đại Nghĩa đem tới khán giả ca khúc anh tự sáng tác trong lúc thất tình. Ca khúc này cũng chưa từng được Đại Nghĩa thể hiện trên bất cứ sân khấu nào mà chỉ để dành riêng cho bản thân. Và khán giả của "100 giây rực rỡ" chính là những khán giả đầu tiên sẽ được lắng nghe những lời chất chứa đầy tâm sự của nam MC.

Tiết mục đầu tiên trong năm phần trình diễn thuộc về bé Minh Hằng với ca khúc "Đám cưới chuột" theo phong cách Rock. Minh Hằng là một cô bé đa tài, có thể diễn kịch, hát, nhảy, và đi catwalk. Với tài năng nghệ thuật cũng như niềm yêu thích từ thuở bé, Minh Hằng đã được cha mẹ hết lòng tạo điều kiện để cô bé có thể phát triển được khả năng cũng như sở thích của mình.

Bé Minh Hằng với ca khúc "Đám cưới chuột" theo phong cách Rock.

Mặc lên mình chiếc áo dài đỏ, Minh Hằng tái hiện thành công không khí đám cưới cổ truyền Việt Nam. Cùng với phong cách Rock nhưng lại khá dễ thương, dưới tài đệm nhạc của ban nhạc ông ngoại, Minh Hằng đã xuất sắc nhận được 64 phiếu trong 100 giây đầu, 10 phiếu trong 100 giây cuối, tổng 106 điểm, trở thành thí sinh có số điểm cao nhất đêm thi và nhận được 20 triệu đồng từ ban tổ chức.

Tiếp nối chương trình là chàng nhạc công khiếm thị Vũ Văn Tư với phần trình diễn bốn loại nhạc cụ qua ca khúc "Em gái mưa".

Sống ở mái ấm dành cho những người khiếm thị, hàng ngày, Tư làm công việc dạy đàn cho các bạn khiếm thị khác. Là một pianist có tiếng tại Sài Gòn, Vũ Văn Tư còn từng là nhạc công piano cho một cuộc thi âm nhạc đình đám khác. Hiện tại, anh vẫn tham gia ban nhạc và làm việc tại một quán cafe. Ngoài piano, Vũ Văn Tư còn chơi được guitar, đàn bầu, đàn nhị, đàn sến, kalimbar, đàn cò…

Trong phần thi của Vũ Văn Tư, Đại Nghĩa và Hari Won cũng nhiệt tình trợ diễn, dẫn thí sinh đi lại trên sân khấu cũng như ngồi ngay bên cạnh để thí sinh có thêm sự tự tin trình diễn phần thi của mình.

Vì chơi được quá nhiều loại nhạc cụ, Đại Nghĩa cùng Hari Won còn đưa ra một nhiệm vụ "khó nhằn" cho Vũ Văn Tư khi anh phải đệm nhạc theo giọng ca của hai người mà chưa được luyện tập trước. Hari Won thử thách chàng nhạc công bằng ca khúc Arirang. Khúc ca truyền thống Hàn Quốc kết hợp với nhạc cụ dân tộc Việt Nam đã khiến cả sân khấu vỡ oà lên kinh ngạc. Sau đó, MC Đại Nghĩa lại tiếp tục làm khó khi "bắt" Vũ Văn Tư đệm đàn sến cho ca khúc "Sầu tím thiệp hồng". Hai thử thách của MC đã được Vũ Văn Tư vượt qua dễ dàng. Anh nhận được 60 phiếu trong 100 giây đầu, 10 phiếu trong 100 giây cuối, tổng 100 điểm.

Thí sinh Nhật Trường với màn ảo thuật mạo hiểm.

Nhật Trường là ảo thuật gia sinh sống và làm việc tại Bình Thuận. Mang trong mình niềm đam mê lớn với ảo thuật, tuy nhiên anh lại chưa có nhiều điều kiện để phát triển. Nhật Trường hi vọng qua "100 giây rực rỡ" sẽ được khán giả biết đến nhiều hơn và chạm tới được nhiều thành công hơn.

Những ngón nghề của Nhật Trường tuy không mới, hầu như khán giả đều đã được xem qua, nhưng cách anh dàn dựng sân khấu cũng như đẩy nhanh tiết tấu của tiết mục đã lôi cuốn người xem. Anh nhận được 46 phiếu trong 100 giây đầu, 22 phiếu trong 100 giây cuối, tổng điểm nhận được 91 điểm.

Phần thi cuối cùng thuộc về Nghinh Lộc với tiểu phẩm kịch "Ghen". Là một diễn viên chính kịch, đây là lần đầu tiên Nghinh Lộc thử sức mình với hài kịch. "Ghen" cũng là tác phẩm đầu tiên của cô cùng nhóm kịch Thanh Tùng. Nhân cơ hội này, nữ diễn viên muốn để lại một dấu ấn với các đồng nghiệp trong nhóm. Tiểu phẩm nhận được 27 phiếu trong 100 giây đầu, 31 phiếu trong 100 giây tiếp theo, tổng điểm nhận được 71,5 điểm.

Tập 4 "100 giây rực rỡ" được phát sóng vào lúc 21h ngày 26.10.2018 trên VTV3. Chương trình do Đài truyền hình Việt Nam cùng Vietcomfilm phối hợp sản xuất.