Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ hội gò Đống Đa cùng người dân

(Dân Việt) Sáng ngày 20.2 (tức mùng 5 tháng Giêng), lễ hội kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tôn vinh công lao và khí phách của người Anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ diễn ra tại gò Đống Đa, Hà Nội đã thu hút đông đảo nhân dân đến dự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp hương tại lễ hội gò Đống Đa. Ảnh: CP.vn

Tới dự lễ khai hội, về phía trung ương có: Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu… Các đại biểu trung ương và Hà Nội đã cùng với lãnh đạo, các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội và lãnh đạo các tỉnh, các đơn vị kết nghĩa cùng đông đảo người dân thực hiện nghi thức dâng hương.

Lễ hội gò Đống Đa 2018 vẫn giữ nét truyền thống với hai phần lễ và hội. Từ 6h, đoàn tế lễ địa phương đã thực hiện dâng hương tế lễ, rước kiệu, múa rồng - nghi thức truyền thống của lễ hội gò Đống Đa.

Theo Ban tổ chức lễ hội, để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lễ hội, quận Đống Đa sẽ tăng cường các biện pháp phân luồng giao thông, hướng dẫn các bến bãi đỗ xe, giám sát an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức cờ bạc, mê tín dị đoan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Nguyên Phong, Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: Tự hào tiếp nối truyền thống, khí thế hào hùng của Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm xưa trong năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội: Thu ngân sách đạt trên 7.070 tỷ, vượt 5,46% so với kế hoạch; Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đạt kết quả tốt, cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh; Quản lý đô thị có nhiều tiến bộ tích cực; GPMB được triển khai quyết liệt, đồng bộ …

Sau phần lễ là phần hội với chương trình biểu diễn nghệ thuật do các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn. Lễ hội gò Đống Đa sẽ kéo dài đến 16h với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, múa Tứ Linh, múa quạt, múa sinh tiền, cờ tướng – cờ người, các trò chơi dân gian...