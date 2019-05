Tình duyên lân đận của những sao nữ đóng cảnh nóng trước tuổi 18

(Dân Việt) Những nữ diễn viên chấp nhận đóng cảnh nóng trước 18 tuổi luôn phải nhận những phản ứng trái chiều. Hầu hết trước đó họ là diễn viên vô danh. Sau khi đóng cảnh nóng, sự nghiệp và cuộc đời họ như thế nào?

Thùy Anh

Cảnh nóng gây từng gây sốc của diễn viên Thùy Anh

18 tuổi, diễn viên Thùy Anh chấp nhận đóng cảnh nóng trong "Đập cánh giữa không trung". Trong phim, cô vào vai Huyền, một cô gái trẻ cần tiền để phá thai. Lúc này, cô rơi vào mối tình phức tạp với Hoàng (Trần Bảo Sơn đóng).

Thùy Anh chia sẻ từng e dè kịch bản này vì cảnh nóng. Ngày phim ra rạp, mẹ cô đã im lặng rất lâu trước khi nói không thể chấp nhận cảnh nhạy cảm của con gái. Mới đây, cô có "bắt đền" đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp là cô chỉ đóng một cảnh nóng trong “Đập cánh giữa không trung” thôi mà bây giờ cứ nhắc đến cô là người ta nhắc đến danh hiệu “diễn viên chuyên cảnh 18+".

Sau bộ phim này, cô theo học Học viện ngân hàng và City University tại Mỹ. Sau 4 năm miệt mài trên ghế nhà trường, cô đã tốt nghiệp với 2 tấm bằng để làm hài lòng bố mẹ.

Thùy Anh và bạn trai Anh Vũ

Năm 2016, Thùy Anh công khai hình ảnh với bạn trai Anh Vũ – người mẫu được yêu thích của Vietnam's Next Top Model 2015. Anh Vũ từng chia sẻ về việc Thùy Anh đóng cảnh nóng như sau: "Tôi cho rằng phim ảnh và đời thực khác nhau, công việc vẫn là công việc. Nếu Thuỳ Anh tiếp tục nhận một kịch bản như thế tôi sẽ thông cảm và chấp nhận. Tất nhiên, đó là điều không ai muốn. Tuy vậy, tôi tin rằng Thuỳ Anh sẽ để ý kĩ về kịch bản trước khi nhận lời. Cô ấy chỉ có hứng thú đóng phim nghệ thuật, nên khi diễn những cảnh nóng sẽ tự biết cách làm “đẹp” hình ảnh của mình”.

Năm 2018, hai người chia tay với lý do xa cách khi Thùy Anh Nam tiến lập nghiệp. Sau đó Thùy Anh chia sẻ: Trong khoảng thời gian xa nhau, ngoài khoảng cách địa lý, tôi cũng dành hầu hết tâm trí cho công việc, khiến cả hai nhận ra không còn chung 1 đường nên quyết định chia tay. Dù không còn yêu nhau nhưng tôi và Anh Vũ vẫn làm bạn và thường xuyên trò chuyện cùng nhau.

Cho đến nay, chưa thấy cô công khai chuyện tình cảm khác.

Kaity Nguyễn

Kaity Nguyễn có cảnh nóng khi 18 tuổi với Kiều Minh Tuấn - nam chính của phim “Em chưa 18”. Khi biết mình sẽ có cảnh nóng, Kaity cho biết: “Lần đầu phải đóng cảnh nóng với một người lớn. Kỳ lắm! Khi chú Tuấn đụng tới người mình, tôi cứ đẩy ra. Tôi còn nói với đạo diễn ‘Cháu không muốn làm vậy đâu. Bỏ cảnh này đi được không? Lên phim có 3 giây mà bắt cháu quay làm chi vậy?’. Sau 3 lần quay đầu, vì ngượng ngùng, đạo diễn nhận xét chưa được nên tôi quyết gạt bỏ ngại ngùng. Cuối cùng, cảnh quay đã hoàn thành vào lúc 3 giờ sáng, với 3 đôi tất bị rách do cào cấu, bạo lực”.

“Em chưa 18” khi ra rạp đã trở thành bộ phim đạt doanh thu rất cao thời điểm đó, và cái tên Kaity Nguyễn cũng được khán giả biết đến. Sau đó, Kaithy Nguyễn xuất hiện rất thân thiết cạnh Will (cựu ca sĩ nhóm nhạc 365 và là bạn diễn của Kaity trong “Em chưa 18”).

Sau một năm, cả hai không còn xuất hiện cạnh nhau và khi được hỏi về chuyện này thì Will trả lời: “Chúng tôi có phải là một cặp đôi đâu mà chia tay. Trước đây, tôi nói mình và Kaity đang tìm hiểu nhưng theo nghĩa bạn bè. Làm bạn cũng cần tìm hiểu mà. Một khi tiếp nhận một ai đó bước vào cuộc đời mình với một tư cách nào đó thì tôi cũng phải biết họ có hợp với mình hay không".

Lưu Đê Ly

Lưu Đê Ly tham gia bộ phim Ba Lan "Moja Krew" vào năm 2010, khi cô vừa tròn 17 tuổi. Cô thủ vai Yên Hà, một cô gái Việt Nam sang Ba Lan làm giúp việc kiếm sống. Cuộc sống của cô bất ngờ thay đổi khi Igor xuất hiện, đề nghị cô sinh con cho anh, đổi lại, cô nhận được giấy tờ sinh sống hợp pháp tại xứ người.

Trong phim, nữ diễn viên 17 tuổi phải thực hiện 2 cảnh nóng quan trọng, đóng vai trò then chốt trong mạch phim. Tuy đã được trấn an tinh thần từ trước nhưng Lưu Đê Ly vẫn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện những phân cảnh này với bạn diễn lớn hơn 20 tuổi.

Trong quá trình quay, nữ diễn viên trẻ đã nhiều lần bật khóc vì áp lực. Phải đến lần thứ 6 cô mới có thể hoàn thành những cảnh quay của mình một cách trọn vẹn.

Sau đó, cái tên Lưu Đê Ly vẫn chưa mấy ấn tượng trong lòng khán giả. Gần đây, Lưu Đê Ly mới được giao một vai nặng ký là An trong “Chạy trốn thanh xuân” nhưng lại không được khán giả yêu mến do mối tình ngoài đời của cô với một người đã từng có vợ. Cuối năm 2015, người đẹp hạ sinh con trai đầu lòng - kết quả của mối tình với một nam DJ đã có gia đình. Scandal này khiến nữ diễn viên gặp không ít khó khăn, thậm chí còn bị cộng đồng mạng chỉ trích.

Nguyễn Phương Trà My

Nguyễn Phương Trà My đang trở thành tâm điểm khi đóng cảnh nóng và mang bầu khi cô mới 13 tuổi trong “Người vợ ba” của nữ đạo diễn Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh). Nữ diễn viên tuổi teen chạm ngõ điện ảnh với vai diễn có hoàn cảnh đặc biệt: cô gái sống ở thời phong kiến, cưới chồng khi 13 tuổi và mang bầu ở tuổi chưa thành niên. Ngay từ trailer, phim đã gây nhiều tranh cãi vì những cảnh đặc tả gương mặt nhân vật nữ chính, phân đoạn gần gũi thể xác hay cảnh Maya khỏa thân.

Trà My đóng vai chính - cô gái trẻ về làm vợ ba của một người đàn ông trung niên (Lê Vũ Long). Tác phẩm gây tiếng vang ở nhiều liên hoan phim hai năm qua, từng thắng giải NETPAC ở LHP Toronto (Canada), giải TVE-Another Look tại LHP San Sebastian (Tây Ban Nha) và "Phim xuất sắc" trong hạng mục tác phẩm quốc tế ở LHP Kolkata International (Ấn Độ). Phim nhận 91% đánh giá tích cực trên chuyên trang phê bình Rotten Tomatoes. Trên mạng xã hội, hình ảnh Trà My lộ ngực gây nhiều bàn tán. Cảnh phim này được cho là sẽ bị cắt khi công chiếu tại Việt Nam.

Trên thực tế, chị Võ Mỹ Na - mẹ Trà My, ban đầu từ chối quyết liệt khi đọc đến trang hai của kịch bản. "Tối hôm bên casting gửi kịch bản cho tôi và thông báo bé My được chọn vào vai Mây, cả hai mẹ con vui lắm. Nhưng khi đọc đến trang thứ hai thì tôi dừng lại, và quyết định không cho Trà My đóng phim này nữa vì thấy mở đầu phim là cảnh đêm tân hôn” - chị chia sẻ trong một bài báo.

Dù nghĩ vậy, trên thực tế Trà My vẫn tiếp tục nghiên cứu kịch bản và bị cuốn vào nội dung của bộ phim. Cuối cùng hai mẹ con đã bị đoàn làm phim thuyết phục, khi họ nói sẽ có biện pháp bảo vệ cũng như đây là phim nghệ thuật nên sẽ không có cảnh dung tục. Hiện Trà My mới 15 tuổi và mọi người đang rất tò mò cũng như lo lắng cho những cảnh nóng của cô bé trong “Người vợ ba”.