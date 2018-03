Trước giờ G khai ấn đền Trần, 5 vòng an ninh bảo vệ được siết chặt

(Dân Việt) Dù chưa đến giờ làm lễ và khai ấn nhưng tại đền Trần (phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) đã có hàng trăm người tấp nập chờ đợi xin được ấn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hàng loạt ô tô đã nối đuôi nhau vào hai bãi gửi xe để đi vào dự lễ hội khai ấn đền Trần vào đêm 1.3. Trước không khí hàng trăm người dân, du khách thập phương về dự lễ, lực lượng an ninh cũng đã sẵn sàng làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, khắc phục tình trạng lộn xộn cho lễ khai ấn đền Trần.

Theo BTC lễ hội, lực lượng an ninh, công an được huy động với hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ gồm: cảnh sát giao thông, cơ động, trật tự, công an các phường trực thuộc thành phố, dân quân tự vệ... tham gia trực chốt. Đáng chú ý, lực lượng an ninh tạo thành 5 vòng, với 23 chốt trực bảo vệ an ninh cho lễ khai ấn đền Trần vào đêm 1.3.

Dưới đây là một số hình ảnh trước giờ khai ấn đền Trần:

Người dân đã đi vào lễ tại đền Trần. (Ảnh: Nguyễn Chương)