VCCA giới thiệu triển lãm “Dế mèn phiêu lưu ký – Chạm tới những thế giới”

Các tác giả có tác phẩm tham gia triển lãm: TRƯƠNG QUA, sinh năm 1927 Trương Qua là nghệ sĩ phim hoạt hình thuộc thế hệ đầu tiên của điện ảnh Việt Nam. Ông từng là thành viên đoàn đại biểu phim hoạt hình Việt Nam được nhận bằng khen của BGK tại Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Mamaia, Bucharest – Romainia năm 1968 với bộ phim “Bài ca trên vách núi”. NGÔ MẠNH LÂN, sinh năm 1934 Ngô Mạnh Lân là một trong các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam có mặt trong Bách khoa toàn thư điện ảnh Liên Xô. Ông ghi dấu ấn với công chúng và đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Với tổng cộng 17 bộ phim được thực hiện, ông là một trong những nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, giảng dạy hàng đầu trong ngành điện ảnh hoạt hình Việt Nam. THÀNH CHƯƠNG, sinh năm 1949 Sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống và am hiểu sâu sắc về văn hóa Việt Nam, ông bắt đầu vẽ từ năm 6 tuổi, tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Việt Nam. Tác phẩm của ông được trưng bày tại các triển lãm trong và ngoài nước, nổi bật với màu sắc mạnh mẽ và phong cách dân gian hiện đại trên chất liệu sơn mài, sơn dầu và bột màu. TẠ HUY LONG, sinh năm 1974 Tạ Huy Long là họa sĩ truyện tranh đương đại hàng đầu Việt Nam, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Ngoài các triển lãm “Ngày xưa tôi là…”, “Tôi vẽ tôi”, anh có triển lãm tại Pháp đồng thời là tác giả những dự án lớn như: Tủ sách tranh truyện dân gian Việt Nam, Tủ sách tranh truyện lịch sử và mới đây nhất là tập “Lược sử nước Việt” bằng tranh. VŨ XUÂN HOÀN, sinh năm 1978 Vũ Xuân Hoàn là họa sĩ, biên tập viên tại NXB Kim Đồng, từng đoạt Giải Khuyến khích tại cuộc thi “Nokia Châu Á Thái Bình Dương - Eye on the World” (2000), Giải Ba Cuộc thi vẽ tranh về Donkihote (2005); Giải Nhì cuộc thi “Samsung KidsTime Authors’ Award” tại Singapore. ĐẬU THỊ NGỌC VINH (Đậu Đũa), sinh năm 1992 Đậu Thị Ngọc Vinh là họa sĩ minh họa truyện tranh với sở trường màu nước. Cô nổi tiếng với những tác phẩm “Trái Tim Của Mẹ” (Giải Nhất Samsung KidsTime Author’s Award) và “Mỗi ngày 15 phút yêu con”.