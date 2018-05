Vụ di tích bị lãng quên: Xã đề nghị TP. Hải Phòng “cứu” miếu Hà Phương

(Dân Việt) UBND xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo vừa có công văn gửi UBND TP Hải Phòng và các ban nghành đề nghị xin được trùng tu, sửa chữa “cứu” di tích lịch sử cấp quốc gia miếu Hà Phương trước nguy cơ bị sập đổ.

Ngay sau khi báo Dân Việt có bài phản ánh miếu Hà Phương (xã Thắng Thuỷ, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) sau hơn 25 năm được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được quan tâm trùng tu, sửa chữa, ngày 12.5, UBND xã Thắng Thủy có công văn gửi UBND TP Hải Phòng và các ban ngành của thành phố đề nghị xin được trùng tu, sửa chữa, “cứu” di tích miếu Hà Phương trước nguy cơ bị sập đổ.

Miếu Hà Phương đang bị xuống cấp nghiêm trọng

Cổng di tích đã hư hỏng có nguy cơ đổ sập gây nguy hiểm cho người dân

Theo công văn của UBND xã Thắng Thủy thì: Di tích lịch sử văn hóa miếu Hà Phương nơi thờ tự hai vị đại tướng là Bảo An Đại Vương và Công Nghị Đại Vương có công thời vua Hùng Vương thứ 18 (Duệ Vương), đã được Bộ Văn hoá thông tin quyết định công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia ngày 18.1.1993. Do thời gian quá lâu và thiên nhiên khắc nghiệt và qua các thời kỳ chiến tranh nên hiện nay di tích đã xuống cấp nghiêm trọng một số hạng mục như: mái ngói bị xô dồn dẫn đến dột nát mỗi khi trời mưa, các xà gian phía trước nhà tiền đường bị mối mọt có nguy cơ bị đổ sập khi có mưa to gió lớn, đặc biệt hai cánh cửa hậu cung và tiền đường bị hư hỏng nặng, toàn bộ hoành dui nhà tiền đường và hậu cung bị mục nát do thấm dột có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Bên ngoài cổng di tích xây gạch đất nung trong tình trạng lung lay mỏ và nghiêng có chiều hướng đổ sập bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho người dân.

Mặc dù địa phương đã huy động nhân lực và tiền để tu bổ những phần ngoài di tích nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu thực tế di tích đang bị hư hỏng nặng. UBND xã đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm trùng tu, sửa chữa, “cứu” di tích lịch sử cấp quốc gia miếu Hà Phương có nguy cơ bị sập đổ.

Chiều ngày 16.5, PV Dân Việt đã trao đổi với ông Lê Văn Quý- Gám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng về sự việc trên, ông Quý cho biết: “ Sở đã nắm được sự việc và sẽ cho đoàn kiểm tra trong một vài ngày tới”.