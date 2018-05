2 hiệp sĩ bị sát hại: 'Lúc truy đuổi đến đâm chết chỉ 13 giây thì chúng ta chê trách gì?'

"Qua trích xuất camera cho thấy lúc truy đuổi đến lúc đâm chết chỉ diễn ra 13 giây thì chúng ta chê trách gì? 13 giây xử lý được việc gì? Đừng lấy đau thương rồi quy kết trách nhiệm cho một đơn vị nào đó rồi "ném đá" chúng ta xem xét đầy đủ khía cạnh", thiếu tướng Minh nói.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM cho rằng công an phường 10, quận 3 không đùn đẩy và không có chuyện trụ sở công an gần hiện trường "hiệp sĩ" bị đâm.

Liên quan đến việc lực lượng "hiệp sĩ" Tân Bình, TP HCM bị đâm chết khi đuổi cướp trên mạng xuất hiện thông tin công an phường 10, quận 3 đùn đẩy trách nhiệm.

"Thời điểm xảy ra vụ việc có người chạy đến chốt trực gác có công an đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Hồi giáo (số 360C Cách Mạng Tháng Tám, quận 3 – gần hiện trường vụ án) nhờ hỗ trợ nhưng bị từ chối. Đáng nói, cán bộ ở đây còn yêu cầu người dân đến phường khác trình báo vì vụ án xảy ra ở phường khác (!?)", tin đồn nêu.

Phản hồi việc này thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM chia sẻ trong clip dưới đây.

