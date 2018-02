2 tàu hỏa suýt tông thẳng vào nhau ở Đồng Nai

Tàu khách và tàu hàng đang chạy đối đầu đã kịp dừng lại khi cách nhau 10m tại huyện Thống Nhất.

Sáng 27.2, tàu khách SE25 đi từ hướng Bắc - Nam. Theo kế hoạch tàu SE25 và tàu hàng ASY2 chạy chiều ngược lại sẽ tránh nhau tại ga Dầu Giây, Đồng Nai. Khi tàu SE25 khi đến ga Dầu Giây đã được thông báo cho thông qua ga.

Tuy nhiên, sau đó nhân viên điều độ chạy tàu phát hiện hai tàu đang chạy đối đầu, liền cùng các đơn vị gọi điện thông báo cho hai tàu dừng lại để tránh nhau. Nhận được tin báo, hai đoàn tàu đã kịp dừng lại cách nhau 10m tại huyện Thống Nhất.

Hai tàu hỏa dừng lại kịp thời khi cách nhau 10m. Ảnh: Nguyễn Sơn

"Vụ việc xảy ra ở khu vực giữa ga Dầu Giây và Trảng Bom. Do phát hiện ngăn chặn kịp thời nên rất may tai nạn chưa xảy ra", lãnh đạo Ban An toàn giao thông Đồng Nai cho hay.

Theo ông Hoàng Quang Vinh - Giám đốc xí nghiệp đầu máy, toa xe Sài Gòn, sau khi sự việc xảy ra, tàu khách đã được kéo quay ngược lại ga Dầu Giây để tránh tàu hàng và tiếp tục hành trình về ga Sài Gòn an toàn.

"Nguyên nhân vụ việc hay quy trình vận hành nhân viên ga và lái tàu đúng sai thế nào, cơ quan chức năng đang điều tra", ông Vinh nói.

Nơi hai tàu đã kịp dừng lại khi đang chạy đối đầu. Ảnh: Phước Tuấn

Trong khi đó, ông Đoàn Duy Hoạch - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết, sự cố do tàu khách đi vào khu gian chưa có tín hiệu cho phép, trong khi có tàu hàng chưa thoát ra.

Vụ việc đã khiến nhiều đoàn tàu bị trễ giờ, ùn tắc tại các ga.