2.000 cảnh sát đảm bảo an ninh sau trận chung kết của U23 Việt Nam

Công an Hà Nội đã lên phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông sau trận chung kết AFC 2018. Gần 2.000 cảnh sát sẽ ra đường làm nhiệm vụ, tập trung ngăn chặn đua xe.

Hà Nội không có đua xe trong đêm cổ vũ chiến thắng của U23 Việt Nam Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội, các đơn vị không ghi nhận trường hợp nào đua xe trong đêm cổ vũ U23 Việt Nam.

Ngày 26.1, Phòng Cảnh sát giao thông, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) cho biết theo chỉ đạo của Bộ Công an, các đơn vị đã có phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông ngay sau trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan.

Theo Ban chỉ đạo 141, từ tối 27.1 đến sáng hôm sau, 15 tổ công tác với 150 cán bộ, chiến sĩ sẽ lập chốt tại các nút trọng điểm ở 10 quận nội thành.

Ngoài ra, Phòng CSGT huy động hơn 500 cảnh sát, chia làm 45 tổ công tác lưu động phối hợp CSCĐ phối hợp Công an các quận tuần tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi tụ tập gây rối, lợi dụng cổ vũ để đua xe, vi phạm pháp luật.

Người dân ở Hà Nội cổ vũ ven hồ Gươm sau đêm U23 Việt Nam lọt vào chung kết. Ảnh: Việt Hùng

Chỉ huy Trung đoàn CSCĐ cho biết khoảng 1.000 cảnh sát cùng các lực lượng khác thuộc Công an Hà Nội sẽ xuống đường làm nhiệm vụ từ 20h ngày 27.1 đến sáng ngày kế tiếp.

Phòng Cảnh sát hình sự, ngoài các tổ tuần tra theo Mệnh lệnh 01, lực lượng chức năng sẽ hóa trang để tham gia ngăn chặn đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Trước đó, ngày 25.1, Bộ Công an có điện gửi lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; giám đốc công an các tỉnh về việc bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá U23 Châu Á.

Công điện nêu rõ tuyệt đối không để xảy ra đua xe trái phép, đặc biệt tại trung tâm các thành phố lớn; sẵn sàng ứng phó các tình huống phức tạp.