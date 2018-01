3 y tá hành hạ trẻ sơ sinh rồi đăng clip gây phẫn nộ cộng đồng

Dân mạng thế giới hiện phẫn nộ trước việc các y tá của một bệnh viện tại Saudi Arabia có hành vi "làm biến dạng" mặt em bé và quay clip đăng lên mạng.

Theo Daily Mail, nhóm y tá đang làm việc tại bệnh viện phụ sản ở Taif (Saudi Arabia) đã đăng tải một clip lên mạng, quay cảnh họ đùa giỡn với trẻ sơ sinh. Trong đoạn video, em bé được bế đứng bởi một y tá. Tuy nhiên, thay vì thể hiện sự chăm sóc ân cần, người này dùng hai tay nắn, bóp khuôn mặt em, còn những đồng nghiệp xung quanh cười đùa. Sau khi nhận ra con mình trong đoạn phim được lan truyền trên mạng xã hội, cha mẹ em bé ngay lập tức trình báo lên ban giám đốc bệnh viện. 3 nữ y tá trong vụ việc nhanh chóng được xác định. Abdulhadi Al-Rabie - phát ngôn viên của Hiệp hội Y tế Taif - cho biết: "Bộ Y tế đã điều tra nguồn gốc đoạn phim và xác định được nữ y tá xuất hiện trong clip cũng như bệnh viện - nơi vụ việc xảy ra". Y tá dùng hai tay bóp biến dạng mặt em bé. Ảnh cắt từ clip. Nhiều dân mạng hiện bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành động của các y tá. Họ cho rằng đây là hành vi tàn nhẫn, trái đạo đức nghề nghiệp và cần bị trừng trị thích đáng. "Thật kinh hoàng! Làm sao họ có thể đối xử như vậy với một đứa trẻ sơ sinh", một người bình luận. "Thật không tưởng tượng được tôi sẽ cảm thấy đau khổ và tức giận tới mức nào nếu tôi là mẹ của đứa trẻ", người khác bức xúc. 3 y tá (được giấu tên) đã bị đình chỉ ngay lập tức, đồng thời thu hồi giấy phép hành nghề và bị cấm làm việc tại các cơ sở y tế khác. Theo cha em bé trong đoạn video, bé đã ở bệnh viện 10 ngày để điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu.

Theo Ánh Hoàng (Zing)

