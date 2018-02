30.000 đồng một nải chuối - câu chuyện ấm tình người ngày cuối năm

(Dân Việt) Sau khi câu chuyện của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thảo bán 30.000 đồng/nải chuối được chia sẻ trên mạng, ngày hôm nay 15.2 (tức 30 Tết), đã có rất nhiều người đến mua chuối ủng hộ vợ chồng anh chị.

Nhộn nhịp người dân đến mua chuối để ủng hộ vợ chồng chị Thảo.

Mua bán không cần mặc cả là điều dễ thấy khi đến trước cửa số nhà 283 A Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội, tất cả là vì giá bán cho một nải chuối quá rẻ trong ngày Tết khi chỉ có 30.000 đồng. Nhưng mọi người đến mua hàng không phải vì ham rẻ, mà là vì chữ "tình người" khi biết được câu chuyện của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thảo (Hà Nam) mang 5 tấn chuối lên Hà Nội bán vào ngày 29 Tết.

Đến khoảng giữa trưa nay, vợ chồng chị Thảo đã bán được trên 50% trên tổng số 5 tấn chuối.

Theo như lời anh Nguyễn Văn Thái là chồng chị Thảo chia sẻ, thì vào ngày hôm qua anh chị có chở 5 tấn chuối đến Hà Nội. Trước đó, do có việc bận đột xuất và khi vận chuyển chuối từ trong Đắc Lắc ra thì đường bị tắc. Đến trưa nay, nhờ bà con ra mua ủng hộ rất nhiều nên vợ chồng anh Thái đã bán được trên 50% tổng số chuối.

Hầu hết các nải chuối đều có giá 30.000 đồng, nải nào to và đẹp nhất thì "kịch kim" đến 100.000 đồng.

Rất đông người dân đến mua chuối.

Chị Bùi Thùy Dương là người đã đăng status trên Facebook để kêu gọi mọi người đến mua chuối.

"Sau khi đăng bài về hoàn cảnh của vợ chồng chị Thảo thì tôi nhận được rất nhiều sự chia sẻ trên Facebook. Và ngày hôm nay, có rất nhiều bạn bè đã nhờ tôi đi mua hộ cho họ chuối luôn", chị Dương tâm sự.

Anh Thái mang chuối ra bày bán.

Một nải chuối khá đẹp chỉ với giá 30.000 đồng.

Một nải chuối to nhất đã có khách mua được chỉ với giá 100.000 đồng. Trong khi so với giá thị trường, nải chuối to, đẹp này chắc chắn phải có giá gấp 3,4 lần như vậy trong ngày Tết.

Trái ngược với ngày hôm qua là những giọt nước mắt lo lắng, buồn tủi vì lo cho 5 tấn chuối ế ẩm, thì ngày hôm nay nụ cười đã hiện trên môi của chị Thảo. Chia sẻ về cảm xúc của mình, chị Thảo tâm sự: "Tôi không biết nói gì hơn, xin được cảm ơn tất cả mọi người đã đến ủng hộ vợ chồng tôi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều".