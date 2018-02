Án mạng từ mâu thuẫn trên mạng xã hội

Tuấn Anh cùng chị H và hai người bạn hẹn gặp Quyền - người có mâu thuẫn trên mạng xã hội trước đó. Tuy nhiên, Quyền không đến mà nhờ bạn là Đô "ra mặt". Tại đây, Đô đã dùng dao nhọn đâm Tuấn Anh tử vong.

Ngày 22.2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội phối hợp Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội điều tra vụ giết người do mâu thuẫn qua mạng xã hội, làm rõ 2 đối tượng và đã bắt giữ Nguyễn Văn Quyền, 23 tuổi, trú tại Đồng Sơn, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Bước đầu cho thấy, anh Lê Tuấn Anh, 24 tuổi, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên và Quyền cùng có mối quan hệ quen biết thông qua mạng xã hội với chị Trịnh Thị H, 23 tuổi, trú tại thị trấn Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, do vậy đã nảy sinh mâu thuẫn nên Lê Tuấn Anh hẹn gặp Quyền ở khu vực tòa nhà Sudico trên đường Trần Văn Lai, Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm để giải quyết.

Vào khoảng 14h ngày 21.2, Lê Tuấn Anh cùng chị H và hai người bạn đến địa điểm trên để gặp Quyền. Tuy nhiên, Quyền không đến mà nhờ bạn là Đào Đức Đô, trú tại tỉnh Thái Bình cùng một đối tượng tên là Bống, chưa rõ nhân thân đến để nói chuyện với anh Lê Tuấn Anh.

Tại đây, đối tượng Đô đã dùng dao nhọn đâm vào ngực và đùi anh Lê Tuấn Anh dẫn đến tử vong. Gây án xong, Đô bỏ trốn.

Hiện cơ quan công an đang điều tra và truy bắt đối tượng để lập hồ sơ xử lý.

