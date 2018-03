Án mạng vì... ánh đèn pha xe máy

Tiến điều khiển xe máy đến quán cà phê trong xóm thì vô tình pha đèn xe vào mặt Minh. Tức giận, Minh lên tiếng thì hai bên xảy ra cự cãi. Để hả giận, Minh nhờ bạn chở về lấy ông tuýp sắt đến đánh Tiến...

Ngày 5.3, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đã chuyển Ngô Văn Minh (SN 1997, trú tại xóm Tân Xuân, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) lên Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An, để làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân của Minh là Phạm Văn Tiến (SN 1991, trú tại xóm Ấp Bổng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 21h30’ ngày 3.3, sau chầu nhậu ở nhà, Minh cùng bạn đến quán cà phê ở xóm Ấp Bổng uống nước.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc đau lòng. (Ảnh: HT)

Trong lúc Minh đang ngồi ở quán thì Tiến đi xe máy đến và vô tình chiếu đèn pha vào chỗ Minh đang ngồi. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra mâu thuẫn. Bực mình, Minh nhờ bạn chở về nhà lấy ống tuýp sắt đến tìm Tiến nói chuyện.

Khi trở lại, Minh gọi Tiến ra ngoài nói chuyện. Hai bên xảy ra xô xát, Minh dùng ống tuýp sắt đánh mạnh vào ngực của Tiến. Cú đánh mạnh khiến Tiến gục tại chỗ. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng Tiến đã tử vong.

Gây án xong, Minh rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan công an nhanh chóng có mặt để điều tra. Minh bị bắt ngay sau đó. Được biết, Tiến là thanh niên chưa vợ, trong thời gian nghỉ thanh niên này về quê ăn Tết cùng với gia đình thì xảy ra chuyện.

