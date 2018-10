Ảnh-clip: Người dân đổ xô bắt cá khủng dưới đập thủy điện Trị An

Hàng nghìn người đổ về chân đập Trị An (Đồng Nai) để bắt cá khủng khi hồ thủy điện đóng đập tràn sau một tháng xả lũ.

8h sáng 8.10, nhiều người tràn xuống chân đập hồ Trị An rộng chừng 2.000m2 giăng lưới, quăng chài, vợt và cả kích điện để bắt cá. Đây là hoạt động thường niên được người dân chờ đợi mỗi khi hồ thủy điện Trị An đóng đập xả lũ. Sau khi hồ đóng đập, nhiều cá đặc sản hồ Trị An và sông Đồng Nai như lăng, trôi, tra, mè hoa... vẫn còn kẹt lại dưới chân đập, chưa kịp theo dòng nước về hạ lưu. Con cá leo nặng khoảng 20kg được nam thanh niên bắt trong hốc đá. Được thương lái hỏi mua gần hai triệu đồng nhưng anh không bán. "Tôi phải vật lộn cả chục phút mới bắt được nó", anh chia sẻ. "Cá này chắc chắn là tôi đem về nhà ăn rồi. Một năm mới có một lần mà", người đàn ông vui mừng nói. Hai con cá rô phi dính chài được bỏ vào bao. Theo nhiều ngư dân có kinh nghiệm, mỗi lần đóng đập xả lũ, cá tra, trê, lóc, mè và rô phi... có rất nhiều. Nhiều con có trọng lớn cả mấy chục kg. Ngoài việc đi một mình, nhiều người đi theo nhóm để phân công mỗi người mỗi việc. "Nhóm mình có hơn 10 người từ Biên Hòa lên. Tôi được phân công ngồi trông cá thôi. Cá bắt được thì đem bán, còn ít thì biếu người thân", anh Hưng vui vẻ nói. Trong lúc lặn xuống bắt cá tra dính trong chài, ông Sang bị ngạnh đâm vào tay. "Bắt cá khủng không phải đơn giản, gặp nhiều hiểm nguy lắm, cái ngạnh này mà đâm vào tay có khi về sốt cả mấy ngày", ông Sang cho biết. Con cá tra nặng gần 10kg vừa được ông Sang chài được trong hốc đá. "Mỗi lần có cá lớn là chài rung lên, mình phải nhảy xuống nước mới bắt được nó. Còn không có thì mình bơi quanh mấy hốc đá là cá sẽ ra dính chài", ông Đặng Quang Sang nói. Thương lái đưa xe tải đến thu mua cá với giá khá cao so với mọi năm: cá lăng giá 130.000 đến 150.000 đồng mỗi kg; cá mè 30.000 đến 50.000 đồng mỗi kg... Trong khi đó cá leo, cá tra khủng nặng hơn 10 kg có giá từ 800.000 đến 1.200.000 đồng.

Theo Phước Tuấn (VNE)

