Ảnh:Hàng trăm hộ dân ở Nghệ An bị cô lập do lũ tràn về hậu bão số 3

Tại Nghệ An, sau khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền đã gây ra mưa lớn tại nhiều địa phương. Theo số liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trên địa bàn xã Khánh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã có hàng trăm hộ dân bị cô lập do nước sông Vũ Giang tràn vào bờ kèm mưa lớn kéo dài. Hiện tại có 7 xóm bị cô lập hoàn toàn tính đến 12h ngày 19.7. Nhiều tuyến đường bị ngập nặng, khiến người dân không thể đi lại.

Mưa lớn trong mấy ngày qua khiến bà con không khỏi lo lắng, anh Nguyễn Văn Hùng (xã Khánh Thành, Yên Thành) than thở: “Hầu như năm nào nước lũ cũng vào, năm nay bão đến sớm hơn dự kiến, việc chuẩn bị tâm lí phòng chống lũ lụt chưa được kỹ càng". Hiện tại phương tiện đi lại duy nhất để nối từ thôn này đến thôn kia là thuyền bè, nếu không đi thuyền thì phải lội đến ngang người, việc di chuyển rất khó khăn.

Do ảnh hưởng của bão, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn. Thống kê sơ bộ đã có 1 ngôi nhà bị sập, 4 căn bị sạt lở, hư hỏng. Mưa bão cũng đã làm hơn 13.000 ha lúa, rau màu của người dân bị ngập.

Chị Nguyễn Thị Vinh cho biết: “Để vào được vùng bị cô lập, phải đi ca nô hoặc thuyền chèo vào thì mới đi được. Hiện tại nước lũ dâng hơn 1 m tại địa bàn các xóm Phú Tập, Quỳnh Khôi, Vân Đồng, Vân Đình, Đông Phú, Phú Văn... riêng xóm Quan Trồng đang bị cô lập hoàn toàn".

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa lớn, đợt lũ đang tiếp diễn khiến tình hình trên các địa phương diễn biến rất phức tạp.

Nhiều gia đình của xã Khánh Thành không thể đi ra khỏi nhà do nước ngập sâu trên diện rộng. Việc đi lại, mua đồ ăn trở nên rất khó khăn. Bà Nguyễn Thì Lại chia sẻ: “Ngập sâu thế này để đi ra mua đồ ăn về đến nhà là điều không tưởng, trong nhà có gì thì ăn tạm, mong sao nước rút nhanh”.

Ông Nguyễn Văn Thoan (xóm Quỳnh Khôi, xã Khánh Thành) ngồi lên giường bộc bạch: “Nhà tôi năm nào cũng bị nước lũ vào, sống chung với lũ nên quen rồi, lúa ướt hết, đàn gà, lợn đang sợ bị trôi đi trong lũ mà không biết làm như thế nào”.

Hiện tại những tuyến đường tại địa bàn xã Khánh Thành và nhiều ngôi nhà chìm trong nước, khiến hàng trăm gia đình vẫn gặp khó khăn trong việc di rời đồ đạc ra khỏi vùng lũ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn An - Phó công an xã Khánh Thành cho hay: “Hiện tại chúng tôi cho lực lượng công an túc trực 24/24h. Có những vùng bị cô lập chưa thể đưa người ra khỏi vùng lũ thì chúng tôi sẽ cố gắng đưa thuyền, ca nô phát lương thực cho những vùng bị cô lập”.