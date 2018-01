Ban quản lý nói vỉa hè Đà Nẵng bị hỏng do dân dẫm lên gạch

Ban quản lý dự án nói trong quá trình cải tạo, nâng cấp vỉa hè, người đi bộ đã nhiều lần dẫm lên gạch mới lát nên dẫn đến hư hỏng kết cấu, bong bật gạch.

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho biết trước Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra (tháng 11/2017), địa phương đã đầu tư hơn 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, thành phố và xã hội hóa để chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường trung tâm. Công trình do Ban quản lý Dự án đầu tư - xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn và Ban quản lý Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên điều hành, triển khai thực hiện. Theo ông Phan Đình Đức, Phó giám đốc Ban quản lý các Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Đà Nẵng, có 31 tuyến đường được tiến hành lát gạch mới, bó vỉa bằng bê tông. Sau 3 tháng đưa vào sử dụng, nhiều nơi đã hư hỏng nghiêm trọng. Trên vỉa hè các tuyến đường như Phan Đăng Lưu, Hà Huy Tập, Lê Đại Hành, Nguyễn Hữu Thọ,... người dân chỉ cần dùng tay cũng có thể lật các viên gạch lên. Theo quan sát, ở các tuyến đường trên có nhiều chỗ bị bong tróc gạch lát vỉa hè, phía dưới là cát và lớp xi măng rất mỏng. Người dân ở các tuyến đường trên nói với phóng viên do chất lượng kém nên công trình mới bị hư hỏng. Ông Đức thừa nhận tình trạng bong tróc gạch lát vỉa hè trên nhiều tuyến đường là có thật. Vị này thông tin theo yêu cầu của thành phố, trước ngày 30/10/2017 tất cả các tuyến đường phải hoàn thành để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC. Do áp lực về thời gian thi công gấp nên trong quá trình triển khai đã phát sinh các yếu tố khách quan, ảnh hưởng đến chất lượng tại một số vị trí cục bộ của công trình. Bên cạnh đó, trong quá trình cải tạo, nâng cấp vỉa hè người đi bộ đã nhiều lần dẫm lên gạch mới lát dẫn đến hư hỏng kết cấu, bong bật gạch. Ban quản lý dự án đang phối hợp với nhà thầu thi công rà soát khắc phục các tồn tại để tổ chức nghiệm thu, bàn giao theo quy định. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, không đồng ý với giải thích của đại diện Ban quản lý dự án và cho rằng các tuyến vỉa hè mới đưa vào sử dụng mà bị hỏng là do trách nhiệm của đơn vị giám sát, thi công chứ không thể đổ lỗi cho người dân. Ông yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan tổng kiểm tra, rà soát chất lượng thi công các hạng mục của công trình. Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khẩn trương sửa chữa, khắc phục dứt điểm các tồn tại, hư hỏng (kể cả các hạng mục đã được nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng) trong tháng 1/2018 và báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Theo Đoàn Nguyên - Giáp Hồ (Zing)

