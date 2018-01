Bắt đầu chiến dịch vỉa hè: 'Đừng để anh Hải thành ngôi sao cô đơn'

(Dân Việt) Những ngày tháng quyết liệt dẹp vỉa hè của ông Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải gây tiếng vang lớn đồng thời cũng dấy lên những tranh cãi. Nhớ lại ngày nào bắt đầu chiến dịch vỉa hè, ông Đinh La Thăng (khi đó là Bí thư Thành ủy TP.HCM) từng nói: 'Đừng để anh Hải thành ngôi sao cô đơn'

Video VNE Ông Đinh La Thăng (khi đó là Bí thư Thành ủy TP.HCM) yêu cầu lãnh đạo các phường phải vào cuộc lập lại trật tư vỉa hè, không để Phó chủ tịch quận 1 thành "ngôi sao cô đơn". Ảnh VNE Tại một hội nghị quán triệt, thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP.HCM ngày 11.3.2017, ông Đinh La Thăng (khi đó là Bí thư Thành ủy TP.HCM) từng nói rằng, các cuộc ra quân quản lý trật tự đô thị ở quận 1 vừa qua hầu như không thấy Bí thư, Chủ tịch phường đi theo Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải. "Nếu phường không vào cuộc thì sẽ thất bại, vì những ông này hiểu rõ nhất ai lấn chiếm. Chính là phường chứ không phải quận, quận đâu dẫn quân đi đập chỗ nọ chỗ kia được, làm để lấy khí thế thôi", ông Thăng nói và đề nghị các lãnh đạo phường phải vào cuộc, chứ không thể để những người như ông Đoàn Ngọc Hải trở thành "ngôi sao cô đơn mãi thế được". Khi đó, cũng tại hội nghị này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng đã yêu cầu các lãnh đạo quận, huyện phải xắn tay lên làm; chỗ nào vướng thì đề nghị chứ không nên kiến nghị gì nữa. Trái lại có vấn đề gì ở địa phương liên quan đến vỉa hè thì phải phối hợp với sở ngành giải quyết ngay. “Vỉa hè đang nhếch nhác như vậy thì trách nhiệm của anh đâu? Bây giờ làm đi chứ không kiến nghị gì nữa. Trách nhiệm quản lý vỉa hè của quận huyện chưa cao. Các đồng chí làm trong thời gian qua có vấn đề gì vướng mắc thì nêu lên chứ không đọc tham luận nữa", ông Phong nói khi đó.

