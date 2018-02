Bắt đối tượng gây 3 vụ cướp giật trong ngày mùng 2 Tết

Đối tượng này có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 17.2 (mùng 2 Tết), Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) bắt giữ Trần Tấn Lợi (32 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình) về hành vi cướp tài sản.

Trần Tấn Lợi tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, khoảng 11h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Dinh (ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình) dừng xe tại hương lộ Cái Ngang (thuộc xã Song Phú, huyện Tam Bình) để nghe điện thoại. Lúc này Lợi điều khiển mô tô chạy đến giật điện thoại của chị Dinh rồi rồ ga bỏ chạy.

Bị cướp, chị Dinh tri hô và nhanh chóng trình báo công an. Ngay lập tức lực lượng Công an huyện Tam Bình phối hợp với công an địa phương chốt chặn truy bắt tên cướp. Không lâu sau, Lợi bị bắt giữ khi đang trên đường tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, Lợi thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Người này cũng khai trong ngày đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn huyện Tam Bình.

