Bắt nóng đối tượng "ngáo đá" dùng dao khống chế 1 thiếu nữ

Sau khi cơ quan công an đến khuyên giải đối tượng Thịnh đã chui vào xe ô tô, tay đang cầm dao đã buông khỏi cổ nạn nhân thì tổ trinh sát ở bên trái xe ô tô đã quật ngã Thịnh, giải cứu an toàn cho nạn nhân.

Thông tin từ Công an TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 17h45 ngày 26.1, sau hơn 2 giờ thuyết phục, Công an tỉnh Lào Cai đã giải cứu an toàn một nạn nhân bị đối tượng ngáo đá dùng dao bầu khống chế.

Đối tượng bị tạm giữ sau đó được xác định là Nguyễn Xuân Thịnh (26 tuổi, trú tại tổ 44, phường Lào Cai, TP.Lào Cai).

Đối tượng Thịnh vẫn trong tình trạng chưa ổn định khi bị bắt về cơ quan công an.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân Phạm Hà V (16 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai) cùng một số người bạn đang ngồi chơi ở bờ kè thuộc phường Duyên Hải.

Đúng thời điểm này, Thịnh đi ngang qua bất ngờ lao tới, dùng dao bầu dí vào cổ Hà V đe dọa. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những người xung quanh không kịp phản ứng.

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục dí dao vào cổ nạn nhân, khống chế đưa lên khu vực bờ kè phía trên đường Duyên Hải, TP.Lào Cai, cách đó khoảng vài trăm mét.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Lào Cai cùng một số đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường.

Khi có mặt tại hiện trường, các chiến sĩ công an đã nói chuyện với Thịnh, thuyết phục đối tượng hợp tác với cơ quan công an. Song Thịnh trong trạng thái kích động mạnh tiếp tục la hét, liên tục dùng dao đập vào trán nạn nhân.

Sau khoảng 2h khống chế nạn nhân, đối tượng Thịnh ra yêu cầu đưa một chiếc ô tô đến chở Thịnh đi nơi khác thì mới thả nạn nhân. Nhận thấy Thịnh đã mệt nên các trinh sát đã đồng ý rồi điều xe đến cho Thịnh.

Lúc này, Thịnh vẫn khống chế nạn nhân đưa ra xe. Khi đối tượng chui vào xe ô tô, tay cầm dao buông khỏi cổ nạn nhân thì tổ trinh sát ở bên trái xe ô tô đã quật ngã Thịnh, giải cứu an toàn cho Hà V.

Được biết, Thịnh là đối tượng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, vừa ra tù cách đây không lâu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

