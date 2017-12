Bé 2 tuổi ở Đắk Nông bị đánh đập là do đi ngoài nhiều lần?

(Dân Việt) Bước đầu, bà Vấn cho biết, do hôm đó cháu Đ đi ngoài nhiều lần vấy ra mông, chân và xung quanh hậu môn nên bà đã dùng khúc gậy có buộc giẻ để cọ rửa. Do cháu Đ khóc lóc nên bà có lấy tay vỗ mấy cái lên đầu.

Chiều 27.12, ông Trần Văn Nhân, Trưởng Công an xã Kiến Thành, huyện Đắk R'Lấp (Đắk Nông) cho biết, công an huyện đã triệu tập bà Phạm Thị Vấn (SN 1954, trú tại tại thôn 7, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'Lấp) để lấy lời khai, làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.

Bà Vấn dùng vật cứng thọc vào bộ phận sinh dục cháu bé (ảnh cắt từ clip).

Theo ông Nhân, sáng cùng ngày, công an xã đã nhận được đơn của anh Đỗ Đắc Dương (trú thôn 13, xã Đắk Wer) trình báo về việc con mình bị bà Vấn đánh đập. Theo trình báo của anh Dương, bà Vấn thuê địa điểm để giữ trẻ (tại thôn 6, xã Kiến Thành) nên khoảng cuối năm 2016, anh đã gửi cháu Đ (SN 2015) cho bà Vấn trông coi.

Bên trong điểm giữ trẻ của bà Vấn.

Sáng 27.12, anh Dương đưa con đến chỗ bà Vấn để gửi như thường lệ. Tuy nhiên, một lúc sau bà Vấn gọi điện cho gia đình đến đón cháu về vì bà có việc riêng. Khi về nhà, một người đã gọi anh Dương ra quán cà phê cho xem đoạn clip ghi lại việc bà Vấn hành hạ cháu Đ. Đến lúc này, anh mới kiểm tra cơ thể con mình và phát hiện có nhiều vết thương ở vùng kín nên làm đơn trình báo.

Ông Nhân cho biết, sau khi xem video, thấy sự việc nghiêm trọng nên công an xã đã báo cáo với công an huyện để xử lý. Ngay sau đó, công an huyện cùng viện kiểm sát nhân dân huyện đã tổ chức kiểm tra thực tế, đến làm việc trực tiếp với bà Vấn, đồng thời khám xét hiện trường nơi bà Vấn đang giữ trẻ.

Cơ quan chức năng khám xét nơi giữ trẻ của bà Vấn.

Qua kiểm tra, xác định hình ảnh trong clip chính là nơi bà Vấn đang thuê để trông trẻ. Theo ông Nhân, bước đầu bà Vấn cho biết, do hôm đó cháu Đ đi ngoài nhiều lần vấy ra mông, chân và xung quanh hậu môn nên bà đã dùng khúc gậy có buộc giẻ để cọ rửa. Do cháu Đ cứ khóc nên bà có lấy tay vỗ mấy cái lên đầu.

Cũng theo ông Nhân, bà Vấn bắt đầu thuê nhà trông trẻ vào khoảng tháng 9.2016. Tại điểm giữ trẻ này thường có khoảng 10-15 cháu bé, chủ yếu do một mình bà Vấn trông coi. Ngoài ra, đứa con gái của bà Vấn thi thoảng cũng phụ giúp mẹ trông coi trẻ.

Chiều cùng ngày, ông Huỳnh Ngọc Anh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết, đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Đắk R’Lấp khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng điều tra, làm rõ vụ việc. Sở cũng cũng yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đắk R’lấp thực hiện kịp thời việc bảo vệ, chăm sóc cháu bé.

Anh Dương kể lại sự việc.

Như Dân Việt đã đưa tin, tối 26.12, đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ khoảng 60 tuổi có nhiều hành vi thô bạo với cháu bé 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, người phụ nữ này đã bỏ cháu bé vào một thùng nước giữa trời lạnh rồi dùng một khúc gậy dài khoảng 70cm có bịt giẻ một đầu thọc vào bộ phận sinh dục và hậu môn của cháu bé, rồi liên tục lấy áo lau mũi cháu, nắm áo nhấc bổng, dùng tay đập mạnh lên đầu... khiến cháu bé đau đớn, gào khóc.

Clip này ngay sau đó được hàng chục ngàn lượt người xem và hàng ngàn lượt chia sẻ. Sau khi xem, dư luận tỏ ra hết sức bức xúc với hành vi của người phụ nữ trong clip.