Bị phá 'làm ăn', Tài 'Mụn' thù tức nhóm hiệp sĩ bị sát hại từ lâu

(Dân Việt) Tài “Mụn” thù tức các nhóm hiệp sĩ, nhất là nhóm hiệp sĩ Q.Tân Bình của ông Hoàng vì thường… phá việc “làm ăn” của Tài cùng đồng bọn. Với bản tính hung bạo, cực kỳ manh động sẵn có, hễ đụng độ các nhóm hiệp sĩ, Tài “Mụn” quyết sống còn.

Có lần vào cuối năm 2017, Tài “Mụn” cùng Phú ra mặt thách thức các hiệp sĩ. Lần ấy, đối tượng đi cùng đã phóng xe tách nhóm, còn Tài “Mụn” và Phú đi chung xe phóng vào 1 con hẻm. Nhóm hiệp sĩ “đeo” theo đến gần thì Tài “Mụn” cùng Phú dựng xe giữa hẻm, bật cốp rút dao dí về phía các hiệp sĩ và…thách thức, “ngon thì vào đây”. Anh Nguyễn Trọng Nghĩa, thành viên nhóm hiệp sĩ đường phố Q.Tân Bình cho biết khoảng 1 năm trở lại đây, nhóm hiệp sĩ đường phố Q.Tân Bình đã phát hiện về chân tướng của Tài “Mụn” và đồng bọn, chuyên nghề trộm xe. Riêng anh Nghĩa từng 4 lần đụng độ Tài “Mụn”; cả 4 lần anh đều bị đối tượng này tấn công bằng bình xịt hơi cay. Cách đây 1 tháng, anh Nghĩa đụng Tài “Mụn” trong đêm tối, lúc đó đang đi cùng với 1 đối tượng, không rõ có phải nghi can Phú hay không. Phát hiện anh Nghĩa đeo bám, Tài “Mụn” cùng đồng bọn lòng vòng qua nhiều tuyến đường để thoát thân. Đến nơi vắng vẻ, chúng dừng xe lại, Tài “Mụn” cầm dao trên tay, vẫy tay về phía anh thách thức: “Mày vào đây ! Tao đâm chết”. Và vụ án xảy ra tối 13.5 khiến 2 hiệp sĩ “hi sinh” và 3 hiệp sĩ khác bị thương là đỉnh điểm thể hiện bản tính hung bạo, sự thù tức đó của Tài “Mụn”. Như Dân Việt đưa tin, tối 13.5, nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm nhóm trưởng, bám theo Tài và Phú, chở nhau trên xe Exciter qua nhiều tuyến đường khu vực quận 3, 10. Khi đến cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3) bộ đôi này phá khóa xe SH dựng trên vỉa hè. Khi đối tượng quay đầu chiếc SH định bỏ chạy thì bị nhóm “hiệp sĩ” lao vào khống chế. Tên trộm rút dao chống cự, đâm vào nhóm “hiệp sĩ” khiến anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, Bình Định) tử vong, 3 “hiệp sĩ” khác bị thương. Clip Công an TP.HCM thông tin chính thức về vụ án

