Bộ Công an chỉ đạo đảm bảo an toàn cho người dân cổ vũ U23 Việt Nam

Bộ Công an ra công điện chỉ đạo đơn vị các tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các hoạt động cổ vũ U23 Việt Nam, tuyệt đối không để xảy ra đua xe trái phép.

Hà Nội không có đua xe trong đêm cổ vũ chiến thắng của U23 Việt Nam Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự và Trung đoàn cảnh sát cơ động Công an Hà Nội, các đơn vị không ghi nhận trường hợp nào đua xe trong đêm cổ vũ U23 Việt Nam.

Ngày 25.1, Bộ Công an có điện gửi lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; giám đốc công an các tỉnh về việc bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá U23 Châu Á.

Theo công điện, trong thời gian diễn ra giải AFC 2018 tại Trung Quốc, công an các địa phương đã đảm bảo được an ninh trật tự ổn định, không xảy ra vấn đề phức tạp đột xuất, bất ngờ.

Sau các trận thắng của U23 Việt Nam, đông đảo người dân đã kéo ra đường để cổ vũ cho đội tuyển, lượng người và phương tiện tham gia giao thông gia tăng đột biến gây ùn tắc giao thông ở một số tuyến đường, khu công cộng, khu trung tâm ở một số địa phương, nhất là các thành phố lớn.

Người dân ở Hà Nội cổ vũ U23 Việt Nam sau khi đội tuyển lọt vào chung kết. Ảnh: Việt Hùng

Chiều 27.1, trận chung kết giữa U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan sẽ diễn ra. Để ngăn chặn kịp thời các hoạt động gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên cả nước, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu công an các tỉnh tăng cường lực lượng điều tiết, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Công điện nêu rõ tuyệt đối không để xảy ra đua xe trái phép, đặc biệt tại trung tâm các thành phố lớn; sẵn sàng ứng phó các tình huống phức tạp.

Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu các địa phương lập các tổ công tác gồm CSGT, cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản, gây rối.