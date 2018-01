Bộ Công an chỉ đạo xử lý ngay người cố tình vi phạm ở trạm BOT

Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định lãnh đạo công an các tỉnh phải xử lý ngay những người cản trở, phá hoại trang thiết bị ở các trạm BOT, không để xảy ra điểm nóng.

Ngày 24.1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phòng, chống ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán 2018, bảo đảm an ninh, trật tự các trạm thu giá BOT.

Hành vi gây rối, cản trở giao thông ở các trạm BOT sẽ bị xử lý. Ảnh: Hoàng Hà.

Về bảo đảm an toàn trật tự, chống ùn tắc giao thông, gây mất trật tự công cộng tại các trạm BOT, Bộ Công an đã chỉ đạo công an địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng.

Theo đó, công an các tỉnh, thành phố có trạm thu giá BOT phải chủ động nắm chắc tình hình có liên quan.

Công an địa phương kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động cả hệ thống chính trị, người dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trạm thu giá BOT phức tạp cần chủ động nắm chắc tình hình, dự báo các tình huống phức tạp xảy ra.

Lãnh đạo công an tỉnh, thành phố chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm, duy trì trật tự an toàn giao thông ở các trạm BOT.

Khi xảy ra tình huống phức tạp, lực lượng công an phải tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm theo “4 tại chỗ”, không để kéo dài, diễn biến phức tạp, tạo thành “điểm nóng”.

“Xem xét, xử lý ngay những đối tượng cố tình vi phạm. Nhất là những thành phần lái xe có hành vi cản trở giao thông, có hành vi phá hoại trang thiết bị tại trạm thu giá, các cá nhân, tổ chức có hành vi gây rối, chống phá”, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định.

Ngoài ra, lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp tán phát thông tin không đúng sự thật trên mạng Internet theo đúng quy định pháp luật.

Bộ GTVT phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở GTVT tổ chức rà soát lại vị trí đặt các trạm thu giá BOT trên toàn quốc để có phương án xử lý, giải quyết phù hợp, không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự…

Tài xế điều khiển ôtô tập trung tại trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp. Clip: Huỳnh Xây/Dân Việt