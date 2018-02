Bộ Công an mạnh tay xử lý việc xiết nợ dịp Tết

Việc bắt người trái pháp luật để xiết nợ đang diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương.

Bộ Công an vừa ra công điện chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đảm bảo an ninh trật tự trong Tết Nguyên đán 2018.

Ảnh minh họa: Phương Vy

Bộ Công an nhận thấy hoạt động cướp giật, lừa đảo, trộm cắp tài sản, buôn lậu, tàng trữ pháo nổ trái phép có dấu hiệu gia tăng trong những ngày giáp Tết. Nhiều vụ bắt người trái pháp luật để xiết nợ liên tiếp xảy. Tai nạn, cháy, nổ “tiếp tục diễn ra nghiêm trọng”; ùn tắc giao thông diện rộng gây khó khăn cho người dân chuẩn bị Tết.

Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường tấn công trấn áp, truy nã tội phạm; đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ nhân dân. Các lực lượng phải trấn áp các loại tội phạm hình sự, buôn lậu, hàng giả; tập trung xử lý việc bắt người trái pháp luật để siết nợ đang diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương; tìm giải pháp ngăn chặn sự phát triển của hoạt động đầu tư tiền ảo tự phát; ngăn chặn hành vi sản xuất, mua bán, sử dụng pháo nổ.

Công an các địa phương đẩy mạnh công tác tuần tra, chủ động phân luồng, đảm bảo trật tự nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, nhất là cửa ngõ các thành phố lớn, khu vực trạm thu phí BOT; sẵn sàng lực lượng để giải quyết các vụ phức tạp về an ninh trật tự.

