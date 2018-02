Bộ trưởng Y tế gọi bé gái 7 tuổi hiến giác mạc là "con gái nhỏ"

(Dân Việt) Trưa nay (24.2), tại Nhà tang lễ quận Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra lễ tiễn biệt bé Hải An - cô bé 7 tuổi mắc bệnh u não hiếm gặp - hiến giác mạc của mình sau khi qua đời.

Do bận công tác đột xuất, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã không thể tới viếng bé Hải An. Ông Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế đã thay mặt đọc lời từ biệt trước linh cữu bé Hải An.

Toàn văn lời từ biệt bé Hải An của Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến:

"Thưa anh linh con Nguyễn Hải An,

Thưa gia quyến con Nguyễn Hải An,

Cho tôi xin được gọi cô bé là "Con gái nhỏ Hải An!"

Tôi đã vô cùng xúc động khi được biết Hải An bé nhỏ đã trò chuyện về việc hiến mô tạng cùng mẹ của mình khi con đang vật lộn với đau đớn trên giường bệnh. Con đã làm được một điều khó tin nhưng là sự thật.

Tôi xin được thay mặt ngành y tế gửi những lời tri ân chân thành nhất từ đáy lòng mình tới con và gia đình con! Món quà của con và gia đình trao tặng cho cuộc sống này là tấm gương sáng để ngành y tế chúng tôi và cả xã hội noi theo.

Món quà này thực sự là một viên ngọc sáng giữa đời! Đôi giác mạc của con nay mai sẽ giúp được 2 người mù lòa có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng. Như vậy, tuy thân thể con rời xa chúng ta nhưng con vẫn tiếp tục được sống thêm một lần nữa, con sẽ vẫn được ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp này.

Tôi tin rằng, ở một nơi nào đó, con đang thấy hạnh phúc vì đã làm được một việc tốt và mang lại vô vàn thương yêu cho cuộc sống! Con gái nhỏ Hải An sẽ mãi hiện diện trong tim của cha mẹ con, ông bà con, trong tim của tôi và tất cả mọi người!

Trong giờ phút tiễn đưa này, chúng ta ở đây không chỉ để tưởng nhớ và tiếc thương mà còn để tự hào về con.

Trước anh linh con, chúng ta cùng nguyện cầu cho con được an vui ở một chân trời mới.

Xin chào tạm biệt con gái nhỏ!".