"Bóng cười" được chơi công khai ở quán cà phê, vỉa hè Hà Nội

Vào tối 16.9, Lễ hội âm nhạc mang tên Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) được tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây, ước tính gần 5.000 người tham gia. Cho tới khi kết thúc chương trình, liên tục xe cứu thương được điều đến để đưa người bị ngất đi cấp cứu. Nhà chức trách xác nhận 7 người chết và 5 người khác đang hôn mê, trong số này có 3 cô gái. Những trường hợp tử vong đều có phản ứng dương tính với ma túy, độ tuổi 22-29. Công an Hà Nội cho biết đã thu được nhiều bóng cười và nhiều chất nghi là ma túy khi khám nghiệm hiện trường.