BOT Ninh An xả trạm 2 lần trong buổi sáng trước áp lực của tài xế

Chỉ trong buổi sáng, BOT Ninh An phải xả trạm 2 lần sau khi các tài xế dừng xe ngay trạm để đòi tiền vé tháng.

Lúc 12h ngày 2.1, BOT Ninh An xả trạm lần thứ 2 chỉ trong buổi sáng. Theo ông Vũ Hải Long, Phó giám đốc Công ty CP đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, vào lúc khoảng 9h sáng cùng ngày, nhiều tài xế dừng xe ngay trạm thu phí để đòi phải miễn 100% giá vé. Tài xế phản đối trạm BOT Ninh An khiến giao thông ách tắc sáng 2.1. Ảnh: An Bình “Các tài xế đòi phải miễn giảm ngay, chứ không đợi nữa. Chúng tôi đã giải thích nhưng không được. Sau đó phải xả trạm”, ông Long nói. Đến khoảng 11h15, một số tài xế lại tiếp tục dừng ngay trạm để đòi tiền vé tháng. “Nếu xả trạm, thì chủ đầu tư phải trả tiền vé tháng cho chúng tôi. Một lần xả trạm phải trả lại cho tôi 35.000 đồng. Không có chuyện người được miễn phí, người phải trả tiền”, anh Sáu, lái xe khách nói. Trước đó, trưa 1.1, trạm BOT Ninh An cũng đã xả trạm vì các tài xế dùng tiền lẻ. Vì sao tài xế phản đối trạm BOT Ninh An? Từ tháng 8.2017, các tài xế ngụ Ninh Hòa và chạy xe tuyến Nha Trang - Đắk Lắk dùng tiền lẻ để phản đối trạm BOT Ninh An. Họ cho rằng, việc đặt trạm BOT Ninh An trên địa bàn xã Ninh Lộc là bất hợp lý. Tài xế Sáu, chạy xe tuyến Nha Trang - Đắk Lắk, dừng ôtô ngay trạm đòi tiền vé tháng. Ảnh: An Bình Sau đó, Công ty cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, trình lên Bộ GTVT phương án miễn, giảm vé qua trạm cho các xe ở 2 xã và một phường của thị xã Ninh Hòa. Tuy nhiên, các tài xế không đồng tình, họ tiếp tục phản đối và đòi BOT Ninh An phải miễn phí vé cho tất cả các xe trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Một số tài xế khác lại đòi trạm BOT Ninh An phải di dời về xã Ninh An, đúng như tên gọi của trạm. Chưa hết, cánh tài xế cho hay chủ đầu tư chuyển trạm BOT về đây với mục đích chỉ để tận thu cả cung đường Đắk Lắk - Nha Trang. Trả tiền lẻ, quay clip đưa lên Facebook Liên tục từ ngày 30.11.2016 đến nay, hàng chục tài xế khi lưu thông qua trạm BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã dùng tiền lẻ để thanh toán. Việc này khiến giao thông trên quốc lộ 1 liên tục ùn tắc. Tài xế đòi lại 100 đồng tiền thừa khi qua trạm BOT Ninh An Giao thông tắc nghẽn nhiều giờ khi trạm BOT Ninh An (Khánh Hòa) không có tiền 100 đồng để thối cho tài xế. Lý do các tài xế đưa ra là họ không đồng ý khi chỉ với quãng đường chưa đến 10 km, họ phải trả một mức phí quá cao, trong khi đã đóng phí cầu đường. Trong khi đó, một số tài xế cho rằng việc họ thanh toán bằng tiền lẻ hoàn toàn không vi phạm pháp luật. “Chúng tôi bức xúc về trạm BOT Ninh An. Việc trả tiền lẻ, quay phim đưa lên mạng xã hội không có gì sai, chúng tôi sẽ không dừng lại”, tài xế tên Long khẳng định. Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km 1374+525 đến Km 1392 và Km 1405 đến Km 1425, thuộc địa bàn huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), theo hình thức hợp đồng BOT. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 37,7 km, tổng mức đầu tư 1.437 tỷ đồng. Dự án khởi công tháng 1.2013, hoàn thành vào tháng 9.2015. Chính thức thu phí tháng 1.2016. Thời gian thu phí 14 năm 5 tháng. Hiện, trạm BOT Ninh An áp dụng mức thu phí đối với xe loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng) từ 35.000 đồng/lượt.

Theo An Bình (Zing)

